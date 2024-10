Trekking in Baronia, domenica 13 a Vallesaccarda

Per chi è appassionato di trekking ed ama esplorare luoghi ricchi di storia e natura anche quest’anno si ripete l’evento “Trekking in Baronia”, in programma domenica 13 ottobre 2024 ed abbinato alla Giornata Nazionale del Camminare.

Una giornata dedicata al cammino che ci porterà a scoprire le meraviglie della Baronia, un territorio affascinante e poco conosciuto dell’Irpinia, ricco di panorami mozzafiato e antichi borghi da esplorare e come per le passate edizioni ci si aspetta un’ampia e gioiosa partecipazione con persone provenienti anche da fuori provincia.

L’appuntamento è fissato alle ore 8:30/9:00 in Piazza M. Addesa a Vallesaccarda, dove si terrà la registrazione dei partecipanti. Il percorso, lungo circa 18,5 km, è adatto a tutti e di media difficoltà, con a disposizione anche l’opzione di percorsi ridotti con servizio navetta per chi preferisce un’esperienza meno impegnativa.

La partenza in gruppo è prevista per le ore 9:30, con un primo tratto che condurrà i partecipanti fino a Trevico, il paese più alto della Campania e che ha dato i natali ad Ettore Scola, dove si arriverà intorno alle ore 10:45.

Da Vallesaccarda a Trevico il percorso è tutto in salita, con pendenze dolci che solo per pochi tratti risultano più impegnativi ma coincidenti con punti panoramici, occasione per rifiatare e fare delle foto che se confortati dal cielo limpido permettono di vedere fino al golfo di Manfredonia.

Si attraverseranno folti castagneti ed i viandanti potranno anche approfittare per fare raccolta di castagne e noci. La strada è quella storica che viene percorsa ogni anno per il rito della processione che porta i fedeli da Trevico alla Madonna di Anzano, ad inizio giugno.

Arrivati a Trevico si potrà godere di una sosta libera per visitare il borgo (incluso casa natale di Ettore Scola) e rifocillarsi con un ristoro offerto dal Comitato Parrocchiale. Dopo la benedizione in chiesa da parte del parroco, si proseguirà verso Vallata, con arrivo alle ore 12:30. Qui ci sarà una visita guidata del centro storico, ricco di fascino e storia, seguita da un ristoro offerto dal Comune di Vallata con saluto di benvenuto da parte dell’amministrazione.

Il rientro è previsto per le ore 14:00 con arrivo a Vallesaccarda entro le 16:30.

Si percorreranno delle stradine di campagna bellissime con vari saliscendi e non trafficate che condurranno verso Vallesaccarda con un altro punto di raccolta previsto in località Serro D’Annunzio presso il geosito della Rena Bianca.

Da qui riprende il cammino con discesa verso l’arrivo percorrendo il crinale della Difesa che offre la vista di splendidi panorami.

La partecipazione è gratuita ma la Pro Loco invita i partecipanti a prenotare per far sì che l’organizzazione possa accogliere tutti nel miglior modo possibile, l’obiettivo principale è quello di trascorrere una giornata in armonia e ci si tiene tanto, come è stato per le precedenti edizioni, a far sì che i partecipanti tornino a casa soddisfatti e con il sorriso, per aver scoperto o rivisitato luoghi piacevoli camminando da soli o in compagnia facendo nuove amicizie.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero 335 39 61 72