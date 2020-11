Trema ancora, rassegna online sul terremoto 1980.

Dal 19 al 22 novembre 2020 la Provincia di Avellino, con la collaborazione scientifica dell’associazione culturale “Ossopensante”, promuove la rassegna “Trema ancora”, inserita nel programma “Terremoto dell’Irpinia, 40 anni dopo”, organizzato con Consorzio Cirpu, Comunità Montana Alta Irpinia, Comuni del Cratere, associazione “Irpini della Capitale”, con il patrocinio del Ministero della Difesa ed il supporto tecnico di Scabec Regione Campania.

Nell’ambito di “Trema ancora”, attraverso 5 webinar tematici – che vedranno la partecipazione di oltre 50 ospiti e diverse realtà associative e start-up locali -, saranno affrontati i temi della sicurezza e della ricostruzione, della legalità e dell’innovazione, in un percorso condiviso tra l’eredità del passato e le prospettive di sviluppo futuro.

“Abbiamo da subito condiviso la proposta scientifica dell’associazione Ossopensante di cogliere questo anniversario come occasione per una riflessione su più temi, diversi ma connessi attraverso la trama del sisma”, dichiara il presidente Domenico Biancardi, che porterà i saluti della Provincia nel primo webinar in programma giovedì 19 novembre. I consiglieri provinciali con delega alla Cultura, Rosanna Repole e Franco Di Cecilia, evidenziano l’importanza di tenere alta l’attenzione su sicurezza e legalità e di promuovere momenti di confronto per discutere di idee nuove per l’Irpinia. Sarà possibile seguire tutti gli incontri sulla pagina Facebook @terremotodellirpinia.

Programma:

Giovedì 19 novembre 2020

Ore 15:00 – Sicurezza, Ricostruzione e Prospettive

Venerdì 20 novembre 2020

Ore 15:00 – Osservatorio sulla Legalità

Sabato 21 novembre 2020

Ore 15:00 – Nuove idee per l’Irpinia

Domenica 22 novembre 2020

La Generazione delle Macerie

Ore 10:00 – Startup innovative

Ore 15:00 – 1980-2020: Memorie del doposisma

Per info e contatti:

sismairpinia1980@provincia.avellino.it

ossopensante.org/trema-ancora