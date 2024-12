Treni, il caso Avellino nel rapporto Pendolaria di Legambiente

Il rapporto Pendolaria di Legambiente 2025, che ha fotografato la situazione critica del trasporto su rotaia in Campania, si è soffermato anche sul caso Avellino.

Il capoluogo provinciale irpino attualmente non ha alcun collegamento ferroviario attivo verso altri comuni, eccezion fatta per qualche treno storico.

La stazione, ricostruita dopo il terremoto del 1980, appare come un luogo desolato, con monitor attivi e annunci che non producono alcun riscontro concreto, lasciando i pendolari in attesa di un treno che non arriva mai.

I lavori di elettrificazione della rete avviati con finanziamenti regionali ammontanti a 174 milioni di euro si sono bloccati, accumulando ritardi e proroghe.

Avellino è così diventata sempre più isolata, con riflessi pesanti per studenti e lavoratori.

La Regione ha promesso di riattivare la stazione per il 2025, un segnale di speranza che però si scontra con le realtà di un sistema ferroviario che ha bisogno di una ristrutturazione profonda.

I collegamenti su gomma non sono più sufficienti, denotando una necessità improrogabile di intervento per garantire una mobilità ridotta a livelli dignitosi.