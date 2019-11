Truffa casa vacanze, Carabinieri denunciano 2 donne.

Continua l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe in genere. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino “Difenditi dalle truffe”, la Compagnia Carabinieri di Avellino ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti responsabili di truffe di vario genere ed in particolare per quelle on-line.

E proprio per quest’ultima tipologia di reato, i militari della Stazione di Avellino, prendendo spunto dalla denuncia presentata da parte delle due vittime, iniziavano immediatamente un’attività investigativa all’esito della quale hanno denunciato una 30enne ed una 60enne di Giugliano in Campania (NA).

Nel corso delle indagini eseguite dai Carabinieri, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti delle predette che, senza esserne né proprietarie né delegate, avevano fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto di una splendida casa nel comune di Diamante (CS).

Grazie a foto panoramiche mozzafiato ed al prezzo conveniente, riuscivano a persuadere le potenziali affittuarie che, convinte che si trattasse di un buon affare, non esitavano ad effettuare il pagamento di 100 euro, mediante ricarica su carta prepagata; ma, incassata la citata somma, pattuita quale caparra, facevano perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibili su tutte le utenze fornite.

Solo a questo punto le vittime non avevano più alcun dubbio del raggiro in cui erano incappate e non indugiavano a denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

I militari, a seguito di mirate indagini, sono riusciti ad identificare e deferire in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria le due donne ritenute responsabili del reato di truffa.