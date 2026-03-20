Turismo e sviluppo: Calopresti ‘La Calabria si comprende solo scoprendola e vivendola’

Di
Redazione Gazzetta di Avellino
-
0
6
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.

Per il regista Mimmo Calopresti, tra gli ospiti della due giorni organizzata dalla Fondazione Magna Grecia sul tema “Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”, ci sono mille modi per raccontare la Calabria, regione affascinante e misteriosa nella quale affondano le sue radici: “Ho cercato di capirla in tutte le maniere, perché la Calabria è un grande mistero. Bisogna viverla lavorando e conoscendo le persone, i posti andando oltre stereotipi e pregiudizi, perché la Calabria non è una terra di turismo semplice, classico. È un posto dove vivere un’esperienza forte con la natura, con le persone, con delle radici anche molto importanti”.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here