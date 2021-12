Turismo, Fenailp incontra assessore regionale.

La Fenailp Turismo ha incontrato, al Centro Direzionale di Napoli, l’Assessore al Turismo, Felice Casucci.

All’incontro hanno partecipato il Presidente Nazionale della Fenailp, Sabato Pecoraro, il Presidente Regionale della Fenailp Alberghi , Marco Sansiviero e il Segretario Generale Mario Arciuolo.

Criticità del sistema turistico in materia di identità digitale e la redazione di un piano strategico per la digitalizzazione dell’offerta turistica regionale sono stati questi i temi centrali affrontati dai rappresentanti della Fenailp che hanno trovato, nell’Assessore Casucci , un attento interlocutore che ha assicurato sulla totale disponibilità dell’Assessorato alla soluzione dei problemi degli imprenditori del settore turismo vero traino dell’economia nella Regione Campania.

“ All’Assessore Casucci abbiamo chiesto – dichiara il Presidente regionale della Fenailp Alberghi , Marco Sansiviero, – di intraprendere precise azioni per la digitalizzazione dell’offerta turistica regionale , elemento indispensabile ed imprescindibile per articolare la politica di sviluppo turistico indicando dei possibili strumenti di supporto , necessari, secondo la nostra Federazione, per ammodernare il modello di gestione pubblica del sistema turistico: creazione della prima banca dati digitale, delle strutture ricettive, della Regione Campania, piattaforme evolute di raccolta, gestione ed analisi dei dati relativi ai flussi turistici, sistemi di DMS – Destination Mangement System.

Questi i requisiti minimi – continua Marco Sansiviero- ed indispensabili a strutturare un sistema di governance utile e proficuo.”

Il Presidente Sansiviero ha anche sollecitato l’Assessore sulla necessità di predisporre misure di controllo sugli Enti Locali che gestiscono portali turistici territoriali, anche prevedendo sanzioni , ciò per evitare possibili lacune relative all’aggiornamento dei dati che graverebbero direttamente sulla reputazione della destinazione più prossima e di riflesso sull’immagine dell’intera offerta regionale.

Il Presidente Pecoraro ha ribadito la disponibilità della Fenailp alla continua e costante collaborazione con la Regione Campania per discutere i problemi che il settore del turismo affronta quotidianamente.

L’Assessore Casucci ha invitato i rappresentanti della Fenailp a partecipare attivamente ai tavoli di concertazione che saranno convocati nei prossimi mesi, per dare voce e soprattutto un valido contributo in rappresentanza dei propri associati e dell’intero comparto del turismo della Regione Campania.