UniSa, oltre 1.500 studenti ai test di ingresso a Medicina.

Questa mattina, al campus di Fisciano, si è svolta la Prova di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria. Sono 1539 gli studenti che hanno effettivamente partecipato al test per i 156 posti disponibili a Medicina e i 20 posti di Odontoiatria per la sede Unisa. Circa 150 sono state invece le unità di personale tra docenti, ricercatori, specializzandi, contrattisti e tecnici-amministrativi, impegnate nello svolgimento delle operazioni che hanno interessato 34 aule del campus.

Il Rettore Aurelio Tommasetti, nel tradizionale saluto augurale agli studenti candidati, ha dichiarato: “Il Corso di laurea di Medicina ci ha dato negli anni grande soddisfazione. Diciamo grazie a tutte le colleghe, ai colleghi e agli studenti che hanno fatto parte di questo processo di crescita dal basso. Il momento dei test è un passaggio fondamentale, perché è il primo biglietto da visita della nostra Università verso i futuri studenti e le loro famiglie. La predisposizione dei test compete al Ministero, mentre a noi spetta il compito importante di rendere più sereno possibile lo svolgimento della prova. Per questo abbiamo scelto sin dal primo momento di curare tutta la procedura internamente, impegnando nostre unità di personale tra docenti, ricercatori, specializzandi, contrattasti e tecnici-amministrativi, proprio per far sentire i ragazzi accolti dalla nostra comunità sin dall’inizio. Un in bocca al lupo a loro e alle loro famiglie che oggi così numerose li accompagnano”.