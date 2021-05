Vaccini, Unione Consumatori contro De Luca: pensa alle isole invece che agli anziani e ai fragili.

Mentre il Covid 19 continua a mietere vittime soprattutto fra gli anziani e i fragili, aumentando i ricoveri e le terapie intensive, in Campania si continua a disattendere le indicazioni del Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento Covid19, generale Figliuolo e del Presidente del Consiglio Draghi che avevano indicato le vaccinazioni per fasce di età, a cominciare dagli over 80, senza nessuna deroga.

In Campania, dove non hanno ancora terminato ad iniettare il vaccino agli over 80, mentre procedono a rilento le vaccinazioni degli over 70 e 60, per insufficienza dei vaccini, su disposizione del Governatore De Luca, si stanno vaccinando gli abitanti delle isole: Ischia, Capri ecc…

A questo proposito il Governatore De Luca aveva dichiarato, nei giorni scorsi, che bisogna pensare a rilanciare l’economia della nostra regione, dimenticando che dall’inizio della pandemia, ormai da oltre un anno, ci ha “tiranneggiati”, spesso con interventi divenuti virali sui social, nei vari canali televisivi, in quanto bisognava pensare alla nostra salute.

Nelle settimane scorse il Presidente Draghi, a proposito della priorità dei vaccini agli anziani, aveva dichiarato “Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 e persone fragili”, tanto più che lo stesso Governatore è stato uno dei primi a vaccinarsi, “per dare l’esempio”. Per queste ragioni come Unione Nazionale Consumatori, seriamente preoccupati per le continue vittime di questa terribile pandemia, chiediamo alle autorità competenti e alla magistratura di ristabilire il diritto, in questo territorio, e salvaguardare prima di tutto le PERSONE!!

Unione Nazionale Consumatori Avellino