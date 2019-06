Vallata, la festa di San Vito, processione delle panelle venerdì 14, concerto di Red Canzian sabato 15.

Presentato il programma 2019 delle Festività in onore di San Vito Martire e Sant’Antonio da Padova, che si terranno in Vallata il 13-14-15 giugno.

L’evento, organizzato dal Comitato San Vito e Sant’Antonio, con la collaborazione della Parrocchia San Bartolomeo Ap. e del parroco Don Gerardo Ruberto, patrocinato dal Comune di Vallata, prevede un programma con una parte religiosa e una civile.

Il triduo prevede il giorno 13 la processione di Sant’Antonio di Padova nel pomeriggio e in serata il San Vito Music Contest, uno spazio riservato a gruppi o solisti con in palio un bel premio (iscrizioni ancora aperte).

Il giorno 14, invece, come da tradizione vi è la Processione delle Panelle, piccoli pani azimi, portate per le strade del paese fino alla cappella di San Vito per farle benedire. A sorreggere i cesti adornati di rose e ginestre, con all’interno le panelle, sono i bambini: un tempo forse erano solo le fanciulle a portarle. Una volta benedette, le panelle vengono distribuite al popolo in cambio di un’offerta, che a sua volta, oltre a mangiarne, ne distribuirà anche agli animali, essendone di questi San Vito anche il protettore. In serata il programma civile prevede il concerto del gruppo di musica ska e reaggae Radio Babylon.

Nel giorno del martirio di San Vito, il 15 giugno, nel pomeriggio anche quest’anno è prevista la processione con la statua del Santo.

In serata ci sarà il concerto di Red Canzian, storico componente dei Pooh, con il suo “Testimone del Tempo Tour”. Sul palco anche la giovanissima e talentuosa Beatrice Zoco, di origine vallatese, rivelazione dell’ultimo Sanremo Young. In conclusione delle festività, come da consuetudine già dai primi anni del ‘900 (documenti del 1926-27), ci sarà il grande spettacolo di fuochi pirotecnici. Durante i tre giorni si esibirà anche il neonato Concerto Bandistico di Vallata.

Programma Religioso

1 – 13 Giugno 2019

Tredicina a S. Antonio e Novena a S. Vito cosi suddivisa:

1-7 Giugno 2019

ore 18:30: S. Rosario e S. Messa con riflessione in Chiesa Madre

8-12 Giugno 2019

ore 20:30: Chiesa S. Vito: S. Rosario, S. Messa e riflessione.

13 Giugno 2019

FESTA DI S. ANTONIO DI PADOVA

ore 9:00 S. Messa nella Chiesa Madre

ore 18:00 S. Rosario e S. Messa nella Chiesa Madre, seguirà Processione per le vie del paese.

14 Giugno 2019

ore 17:30 PROCESSIONE DELLE PANELLE

ore 18:30 S. Messa nella Cappella di S. Vito o all’aperto

15 Giugno 2019

FESTA DI S. VITO MARTIRE

ore 9:00: S. Messa nella Cappella di S. Vito

ore 11:30: S. Rosario e S. Messa in Chiesa Madre.

ore 18:00: S. Rosario e S. Messa in Chiesa Madre e processione per le vie del paese.

Durante le feste sarà in mezzo a noi PADRE ROSARIO del Santuario di S. Gerardo

Programma Civile

13 Giugno 2019

Ore 21:00 Piazza San Vito

SAN VITO MUSIC CONTEST

14 Giugno 2019

Ore 21:00 Piazza San Vito

RADIO BABYLON in concerto

15 Giugno 2019

Ore 22:30 Piazza San Vito

RED CANZIAN

Con la partecipazione della giovanissima rivelazione dell’ultima edizione di SANREMO YOUNG RAI 1

la talentuosa BEATRICE ZOCO

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito:

http://sanvitovallata.wordpress.com o la pagina FB: Festa di San Vito Martire – Vallata