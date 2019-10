Vallo di Lauro, controlli dei Carabinieri nei luoghi di lavoro.

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, hanno proceduto ad ispezionare svariati esercizi commerciali del Vallo di Lauro, riscontrando che la maggior parte di essi rispettano le normative vigenti.

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola, unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, all’esito di un controllo eseguito ad una pizzeria, hanno segnalato alla competente Autorità il titolare dell’esercizio, ritenuto responsabile di avere alle proprie dipendenze un lavoratore “in nero”.

A seguito di quanto riscontrato, oltre alla “maxi-sanzione per il lavoro irregolare” è scattata la proposta per la sospensione dell’attività commerciale, per l’impiego di lavoratori privi di regolare assunzione in misura superiore alla soglia del venti percento del totale delle rispettive maestranze fissata dalla normativa vigente.

Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.