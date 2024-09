Benevento Vini Sannio, nuove etichette tracciabilità Di Redazione Gazzetta di Avellino - 6

Nuova proposta del Sannio Consorzio Tutela Vini per valorizzare e promuovere un territorio dalle profonde radici culturali e dove i vini hanno i sapori della sua storia millenaria.

Il consorzio di tutela sannita è il primo in Italia ad adottare il nuovo contrassegno di Stato teso a tutelare la specificità dei vini Benevento IGT, proteggerne la sua origine e garantire ai suoi consumatori la tracciabilità di ogni singola bottiglia, grazie alla combinazione tra contrassegno fisico e passaporto digitale di prodotto.

Si tratta di una iniziativa storica per il mondo del vino italiano, dato che finora le fascette di Stato sono state riservate alle Docg e alle Doc. Ora, nell’ambito di una sempre più sofisticata tecnologia anti contraffazione, che prevede i nuovi contrassegni dotati di un QRCode, con una semplice scansione dallo smartphone, i consumatori avranno l’accesso diretto al passaporto digitale di prodotto, con tutte le informazioni di filiera della singola bottiglia, suggerimenti e curiosità anche sugli abbinamenti consigliati per valorizzarla al massimo. La fascetta, inoltre, è dotata anche di un sofisticato sistema di codifica che ne consente l’identificazione e la tracciabilità lungo tutti i passaggi della filiera e vanta una grafica che richiama i colori e gli elementi distintivi del prodotto con sistemi di sicurezza assimilabili a quelli impiegati per la stampa di banconote.

Il nuovo contrassegno, progettato dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato SpA e Agroqualità SpA quale organismo di controllo, consegnato in un primo lotto di 4 milioni di fascette e obbligatorio dal 1° agosto 2024, sarà presentato in un Wine talk martedì 10 settembre prossimo al Museo Arcos di Benevento, con inizio alle ore 19.00.

All’incontro, dopo i saluti di benvenuto di Libero Rillo (Presidente Sannio Consorzio), Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento) e Raffaele Del Vecchio (Amministratore delegato Sannio Europa), interverranno nella prima sessione dal tema Il sistema: Oreste Gerini (Direttore generale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF), Salvatore Schiavone (Direttore dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF Campania e Molise), Francesco Soro (Amministratore delegato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS), Enrico De Micheli (Amministratore delegato Agroqualità SpA – Organismo di Controllo Benevento IGT); mentre, alla seconda sessione di interviste su Il valore prenderanno parte: Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Presidente FEDERDOC), Giuseppe Marotta (Pro-Rettore Università degli Studi del Sannio), Girolamo Pettrone (Commissario CCIAA Irpinia Sannio), Gennarino Masiello (Vicepresidente nazionale Coldiretti), Carmine Fusco (Presidente CIA Benevento), Antonio Casazza (Presidente Confagricoltura Benevento) e Alfonso Ciervo (Presidente Agrocepi Benevento), Nicola Matarazzo (Consulente di direzione Sannio Consorzio).

Il giornalista Pasquale Carlo sarà l’intervistatore-moderatore del confronto.

Una degustazione con i vini Benevento IGT chiuderà l’evento.