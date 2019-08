Viviana Cilano in concerto mercoleedì 14 a Bisaccia.

Mercoledì 14 agosto alle ore 18.00 nella sala conferenze del rinascimentale Castello Ducale di Bisaccia, nell’ambito dell’estate bisaccese, si terrà il concerto per pianoforte solo di Viviana Cilano.

La giovane musicista è una delle irpine più note nel campo a livello nazionale ed ha ricevuto in più occasioni note di stima e apprezzamenti da artisti di fama come Maurizio Baglini, Oxana Yablonskaya, Benedetto Lupo, Giuseppe Andaloro e Ivari Ilja. Dalla sua ha già una promettente carriera: dopo il diploma conseguito al Conservatorio Buzzolla di Andria, si è classificata ‘Primo assoluto’ in diversi concorsi nazionali: Castel Sant’Angelo (2005, 2006), NapoliNova (2007), Mirabello in Musica (2013). Seconda ai concorsi internazionali Clivis (2015), Campochiaro (2016), Sandro Baldi e Padova (2018).

A Bisaccia Viviana Celano proporrà brani celebri di R. Schumann (Allegro op.8), L. V. Beethoven (Sonata op. 10 n.3), J. S. Brahms (Rapsodia op.79 n.1) e M. Ravel (Jeaux d’eau).

Per l’occasione sia il Castello Ducale sia il Museo Archeologico di Bisaccia resteranno aperti al pubblico in via straordinaria fino alle ore 20.00.