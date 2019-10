Wave of Improvisation, domenica 20 ad Aiello del Sabato.

Terza edizione di Wave of Improvisation, la serata musicale organizzata dai fratelli Manuel e Gabriel Ambrosone, in arte Am Bros One, domenica 20 ottobre, alle 20.30, presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta” ad Aiello del Sabato (Av).

Dopo il successo della II edizione, impreziosita dalla partecipazione del virtuoso irpino della fisamonica Carmine Ioanna, gli Am Bros One hanno deciso di coinvolgere soprattutto giovani musicisti.

Sul palco di Aiello ci saranno perciò: Carmine De Feo, Susanna Reppucci e Piefrancesco Criscitiello, in arte Pjero. Tutti e tre cantautori che presenteranno i loro ultimi inediti, prossimamente pubblicati come dischi.

Gli Am Bros One presenteranno per la prima volta in Irpinia il loro ultimo singolo, una rivisitazione di “Libertango”, il classico di Astor Piazzolla, riletto e riarrangiato un una versione originale per chitarra e fisarmonica. Libertango è stato presentato in prima nazionale all’inaugurazione della Casa della Cultura di Accumoli, come segno di vicinanza degli Am Bros One alla rinascita di quella comunità colpita dal terremoto.

Carmine De Feo, al Wave of improvisation si esibirà con il suo gruppo composto da: Manuel Ambrosone alle chitarre, Gabriel Ambrosone alla fisarmonica e alla tastiera, Saverio Russo al basso e Luigi De Niro Infante alla batteria. Nato ad Avellino l’11 Ottobre 1996, definisce la sua musica come un incontro tra lo stile colorato del jazz e l’orecchiabilità del pop, con testi ricercati ma anche dotati di parole-chiave di immediata comprensione.

Susanna Reppucci ci presenterà, oltre agli inediti, anche due brani usciti il 27 settembre su tutte le piattaforme digitali, “Mi amo da me” e “Distanti e d’istinti”. Nata ad Avellino il 28 dicembre 1999, Susanna vive a Salerno con la sua famiglia che ha anche origini napoletane.

Pierfrancesco Criscitiello, in arte PJERO, ci racconterà la sua esperienza al talent show di Sky X-Factor e i suoi progetti futuri, oltre a presentarci due brani inediti. Nato ad Avellino, classe ’95, vive a Monteforte Irpino, il suo lavoro si caratterizza per l’uso raffinato e sensibile della voce, che si proietta nel territori del grande pop internazionale e del soul. La sua scrittura compositiva è capace di entrare in una profonda sintonia con il pubblico, partendo da temi universali, immersi però in una tessitura originale di sentimento, musica e parola che cattura l’attenzione di chi ascolta.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Aiello del Sabato, sarà presentato da Michela Russo e seguito dalla web TV WBE Channel di Sebastiano Sandro Ravagnani.

La manifestazione è sponsorizzata da Nemo Graphic Design di Antonio Iannaccone (immagine coordinata e grafica) e da: Body Planet, Computer Solution, Chiodo Fisso, Il Dolce Angolo, Le Carni Irpine, La Gondola, Namastè, La Pergamena, Villa Calvo, Service Point, Freedom Fitness.