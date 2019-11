Workshop sulla fotografia di architettura a cura dell’Ordine degli Architetti.

Unire due fonti di arte e di ispirazione per secoli, tra le persone, le cose e gli spazi che ci circondano: l’architettura e la fotografia. L’unione di due segmenti che insieme danno vita a qualcosa di meraviglioso, di poetico e scientifico allo stesso tempo. Questa l’idea della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, nel realizzare un workshop di due giornate sulla fotografia di architettura. Mercoledì 13 e Sabato 16 novembre presso ON SITE Architettura e Design, Via Salvatore De Renzi n. 68 Avellino, si terrà il workshop di fotografia di architettura, a cura dell’architetto Mario Ferrara, DIARC Federico II di Napoli.

Il workshop si rivolge agli appassionati che sono già in possesso di padronanza di tecnica fotografica di base e che vogliano approfondire il linguaggio della fotografia di architettura attraverso nozioni di tecnica specifica e la conoscenza degli autori più rappresentativi del genere.

Il primo incontro si svolgerà Mercoledì 13 Novembre dalle 18.30 alle 20.30 con la Lezione teorica.

La fotografia di Architettura. Tecnica ed attrezzatura per la rappresentazione fotografica dell’architettura ed il controllo della prospettiva nelle riprese di architettura. Il decentramento. Cenni di storia della fotografia di architettura. Analisi degli autori più rappresentativi della storia della fotografia di architettura e di paesaggio dalle origini ad oggi. La fotografia di architettura come progetto.

Il Secondo incontro, invece si terrà Sabato 16 Novembre dalle ore 9.00 alle 13.00 con una lezione pratica, un’uscita di gruppo, dove sarà mostrato l’utilizzo dell’attrezzatura professionale specifica per le riprese di architettura. Dopo una pausa pranzo si passerà alla fase di post produzione, dalle ore 14.30 alle 17.30 in cui si analizzerà la comunicazione dell’architettura attraverso la fotografia. Saranno date indicazioni per la post produzione. Si Visioneranno gli scatti prodotti, per poi fare una selezione delle immagini, la postproduzione e preparazione delle stesse per la realizzazione di un portfolio e di una mostra.

I requisiti richiesti ad ogni partecipante sono il possesso di una fotocamera digitale con possibilità di controlli anche manuali ed intercambiabilità degli obiettivi e di un PC portatile con installato Adobe Photoshop.

Il workshop vuole essere un momento di apprendimento tecnico pertanto sarà chiuso ad un minimo di 8 partecipanti fino ad un massimo di 12.

Il Costo del workshop è di €120 da versare direttamente presso la sede del corso e prima dell’inizio.

Ai partecipanti saranno attribuiti 8 CFP validi per l’aggiornamento professionale continuo.

Per iscrizioni e info contattare il numero: 329 314 1487.

“Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti – dichiara il Presidente Erminio Petecca – con la promozione del workshop di fotografia, conferma l’intento di programmare, sempre con più frequenza, una serie di attività volte a valorizzare la figura dell’architetto in tutti i settori legati all’evoluzione della professione”.

“Con il workshop di fotografia dell’architettura – sostiene la responsabile Eleonora Dionisio – continuano le attività organizzate della Commissione Cultura. Questa volta l’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza sul rapporto tra fotografia e architettura, con l’utilizzo di tecniche che possono risultare utili nell’ambito della progettazione”.