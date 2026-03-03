Zona ASI Flumeri: le strade di Baghdad

Fare industria nell’area Asi di Flumeri è sempre più complicato.

Servizi scadenti e strade che sembrano bombardate come in zona di guerra. I delegati Fismic e Filcom, Giovanni Garofano e Ciriaco Montella della Menarini e della De Matteis Agroalimentare raccogliendo le proteste di centinaia di operai,  hanno immortalato con tanto di foto (allegate) i disagi quotidiani e coinvolto la segreteria provinciale della Fismic-Filcom/Confsal di Avellino.

Siamo alle solite, dichiara il Segretario Provinciale Giuseppe Zaolino. L’ambiguità della politica e l’inefficienza dei politici, deve essere combattuta con le denunce pubbliche.

Il consorzio Asi (ente preposto) fa finta di non vedere e di non sapere. L’area industriale di Valle Ufita è la zona che nei prossimi 10 anni riceverà i maggiori investimenti della provincia di Avellino.

Infrastrutture come la piattaforma logistica, la linea ferroviaria Napoli Bari e la Lioni – Grottaminarda, contribuiranno ad uno sviluppo importante.

Tutto questo può essere vanificato da un presente di mancata programmazione di “normale manutenzione” di strade e servizi condominiali.

La denuncia di Giovanni Garofano e di Ciriaco Montella è un esempio di impegno civico che incastra l’Asi e le sue inefficienze.

Faremo arrivare la protesta al “Presidente Fico” perché dopo due fallimenti nella depurazione (CGS e Asidep) e le strade colabrodo (oggetto della denuncia) la Regione Campania deve intervenire per dare una svolta definitiva all’Ente

