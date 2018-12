IIA, Fismic: solo impegno del polo pubblico può salvarla, ci appelliamo a Di Maio.

La segreteria provinciale della Fismic di Avellino, allargata ai delegati Giovanni Garofano e Gerardo Novino ha affrontato questa mattina, presso la sede di Avellino la drammatica situazione dei lavoratori di IIA. Alla riunione hanno partecipato un gran numero di persone che hanno esternato tutta la rabbia e la preoccupazione accumulata negli ultimi mesi.

“Noi della Fismic dichiara al termine della riunione il segretario provinciale Giuseppe Zaolino, siamo convinti che solo il polo interamente pubblico potrà salvare i 430 lavoratori di Avellino e Bologna.

Questa società per l’attendismo e l’inesperienza del Governo, ha bruciato negli ultimi sei mesi oltre 9 Milioni di Euro.

Attualmente per bocca del nuovo amministratore delegato, la società perde oltre 1,5 Milioni di euro al mese.Questa Società guidata dai Turchi di Karsan non ha nessuna convenienza a produrre in Italia e quindi continua Zaolino per il prossimo anno si prospetta solo un lungo periodo di cassa integrazione ( ancora in via di approvazione).

Di Maio conclude Zaolino ha in mano le leve per convincere le aziende di Stato ad investire sul trasporto pubblico e ammodernare il parco autobus più vecchio d’Europa.”Se non ci riuscirà”, i lavoratori di Avellino e Bologna sapranno a chi addebitare la responsabilità del fallimento della loro società.”