Tutto pronto per la Fiera Campionaria di Venticano, taglio del nastro mercoledì 24

Si avvicina il taglio del nastro della 45ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano, il più significativo evento fieristico della Campania e del meridione, che aprirà i battenti il 24 aprile alle ore 9:30.

L’evento di inaugurazione segna l’inizio di cinque giornate intense, caratterizzate da una vasta esposizione di prodotti e innovazioni nei settori dell’agricoltura, agroalimentare, tecnologia, arredamento, edilizia, wedding, elettronica, fiori e arredo esterno.

Al taglio del nastro, come ogni anno, un parterre d’eccezione, con rappresentanti del mondo delle istituzioni civili, militari e religiose, delle imprese, dell’associazionismo.

Saranno presenti, tra gli altri, l’onorevole Michele Gubitosa, l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, i consiglieri regionali Vincenzo Ciampi e Maurizio Petracca, il direttore generale dell’Asl Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante, e il presidente dell’Asi Pasquale Pisano.

A dare il via alla 45ª edizione della Fiera Emanuela Ciarcia, presidente della Pro Loco Venticanese, organizzatrice dell’evento insieme al sindaco di Venticano, Luigi De Nisco.

Durante i giorni della fiera, circa 200 espositori provenienti da tutto il centro sud Italia presenteranno le loro innovazioni e prodotti, testimoniando l’importanza e la varietà dell’offerta commerciale e culturale dell’evento. La Fiera Campionaria di Venticano si conferma come un punto di riferimento essenziale per le imprese e gli operatori del settore.

Oltre all’esposizione, la fiera proporrà eventi di approfondimento e momenti di formazione, come la Masterclass sulle bollicine irpine “Venti di Bollicine” (24 aprile alle 18:00) a cura di Carmela Cerrone, e un convegno sulle Comunità Energetiche previsto per il 26 aprile alle 17:30, con l’intervento dell’ingegnere Vincenzo Raffa.

Inoltre, nell’ambito del Programma di Screening oncologici, il 27 e 28 aprile (dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) faranno tappa in fiera i Camper della Salute dell’ASL di Avellino per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina).

Nelle due serate conclusive, spazio alla musica, con il dj set a cura di Cosmo Radio Taurasi.

“La Fiera Campionaria di Venticano è non solo una vetrina per le imprese e i prodotti del nostro territorio, ma anche un’occasione di incontro, scambio e crescita per la comunità,” afferma Emanuela Ciarcia, presidente della Pro Loco Venticanese. “In questa 45ª edizione, siamo orgogliosi di poter offrire un programma ricco e diversificato che riflette il dinamismo e l’innovazione del nostro territorio. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme a noi questi giorni di festa e di riflessione.”

L’evento, che gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Avellino e del Comune di Venticano e del sostegno di Rubicondo, Bcc Flumeri e Gruppo 1NVPItalia, si preannuncia come un’importante occasione di visibilità per le aziende partecipanti e un momento di confronto culturale e professionale per i visitatori.

La Fiera si svolge nel quartiere fieristico, in via del Foro a Venticano, su una superficie di oltre 300mila metri quadrati.