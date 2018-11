Enogastronomia come volano per lo sviluppo del territorio, domenica 25 a Mirabella Eclano.

”Enogastronomia e artigianato leve per lo sviluppo del territorio”, questo il tema che sarà affrontato domenica 25 novembre nel convegno organizzato a Mirabella Eclano dal Comitato Spontaneo Natalizio. Appuntamento alle ore 18 presso Univerest Campus Multidisciplinare, in via Gradifossi-Capuozzo. Parteciperanno: Luigi Cavalcante, presidente comitato spontaneo natalizio; Antonio Cipriano, presidente Casa Artigiani Avellino; Remo Damiano, agronomo; Giulio De Angelis, vice presidente vicario Confcommercio Avellino. Modera il giornalista Riccardo Di Blasi.

La tavola rotonda sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di salute dell’artigianato e dell’enogastronomia nella area del Calore. Nel corso del convegno sarà presentato l’evento Natale a Mirabella. Dopo il dibattito, premiazione del pasticciere Annibale Memmolo, vincitore del concorso nazionale ”Mastro panettone 2018”; degustazione di prodotti tipici; presentazione del coro della Chiesa del Santissimo Rosario di Pompei.

Prevista la partecipazione di studenti e docenti dell’Istituto Manlio Rossi Doria e dell’Istituto Superiore Aeclanum.