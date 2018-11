Seminario su Giovanni Battista sabato10 a cura degli Amici del MdAO.

Sabato 10 novembre, alle ore 18:00, presso il bar “Mai senza Cafè”, sito in Avellino tra l’angolo di Piazza Solimena, al civico 9, e Via Santissima Trinità, ai civico 47 e 49, è possibile ammirare la mostra dedicata a Giovanni Battista (1858 – 1925), grazie all’Archivio dei pittori irpini del Diciannovesimo secolo e dal Comitato per la tutela dell’opera di Giovanni Battista.

Nei detti locali la mostra sarà aperta dal convegno di presentazione. “Un pittore avellinese dell’Ottocento: Giovanni Battista (1858 – 1925)”, organizzato da Cutolo Angelo, geologo e cultore di storia locale, Orga Stefano, professore e critico d’arte, Romano Luca, titolare dell’attività ospitante.

Dopo i saluti dei dottori Pasquale Luca Nacca, presidente del Gruppo FB Artisti Irpini,e Giuseppe D’Amore, cultore d’arte, lo storico Andrea Massaro presenterà “Avellino dei tempi di Giovanni Battista”, trasportandoli in un viaggio temporale in una Avellino

d’altri tempi, concluderà il professore e critico d’arte Stefano Orga che illustrerà “Il profilo critico di Giovanni Battista”, permettendo ai partecipanti di capire meglio il valore artistico e poter apprezzare la bravura dell’Artista presentato.

Modererà il Convegno il Prof. Angelo Cutolo.

Per tanto è un evento a cui prendere parte oltre a divulgarne la notizia: conoscere le

nostre radici e chi le ha rese rigogliose invoglierà a fare altrettanto per i posteri.