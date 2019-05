Truffa ad anziani, Carabinieri denunciano 3 persone a Monteforte Irpino.

Un particolare caso di truffa è stato smascherato dai Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino che hanno denunciato tre persone.

Tutto è partito dalla denuncia da parte di una ultranovantenne che si è vista recapitare presso la sua abitazione una comunicazione da parte di una nota società di telecomunicazioni.

Gli investigatori, dopo aver escluso che potesse trattarsi di mero errore, hanno avviato le indagini che hanno svelato la procedura truffaldina alla base di un contratto, denunciando alla competente Autorità Giudiziaria tre procacciatori d’affari.

Questi, con raggiri ed inganni, riuscendo ad entrare in possesso di dati e copie di documenti d’identità dell’anziana vittima, stipulavano senza il suo consenso un contratto al fine di ricevere il relativo compenso da parte della società per cui lavoravano.

All’esito di attività d’indagine i Carabinieri sono riusciti ad individuare e deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino i tre soggetti (di età compresa tra i 28 ed i 40 anni, di cui uno residente in provincia di Salerno e due della Valle del Sabato), ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche ad appurare la responsabilità dei malfattori in eventuali ulteriori analoghi fatti.