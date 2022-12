Assemblea Confagricoltura ad Aquilonia, Frattolillo confermato alla presidenza.

Presieduta dal presidente Angelo Frattolillo, si è celebrata ad Aquilonia l’Assemblea Provinciale di Confagricoltura Avellino di fine anno per l’approvazione dei consuntivi 2020-2021 e del previsionale 2023. L’Assemblea ha anche provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo quadriennio.

I delegati eletti nelle Assemblee territoriali hanno provveduto ad approvare all’unanimità i documenti finanziari esposti dal presidente Frattolillo.

Di seguito, il presidente Angelo Frattolillo, nella sua relazione di base, ha analizzato l’anno appena trascorso e i lusinghieri risultati raggiunti dall’Organizzazione, soprattutto in termini di radicamento e crescita sul territorio, con l’immissione in organico di nuove professionalità e nuove risorse. Il Presidente si è detto soddisfatto del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, che sicuramente andranno confermati e migliorati nel 2023. Ha ringraziato, quindi, il personale ed i collaboratori tutti per l’impegno, la passione e la professionalità che hanno messo e mettono quotidianamente nel lavoro che ha reso possibile il raggiungimento di tali risultati.

E’ toccato poi al direttore, Antonio Caputo, presentare i numeri di Confagricoltura Avellino a corredo della relazione di Frattolillo. Numeri che concretamente danno ragione dell’importante attività svolta nel corso dell’anno 2022. Dati che indicano una costante crescita dell’Organizzazione sia a livello di servizi alle imprese che alle persone, inserendo nell’offerta anche nuovi servizi innovativi a passo con i tempi e le esigenze delle imprese.

Gli interventi di alcuni delegati hanno ribadito quanto affermato da Presidente e Direttore, auspicando il raggiungimento di sempre nuovi e più ambiziosi obiettivi per il prossimo anno. Sono intervenuti, tra gli altri, il vice presidente, Antonio Pio e il presidente della sezione vitivinicola provinciale e regionale di Confagricoltura, Paolo Mastroberardino.

Si è passati poi alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo per i prossimi quattro anni e all’unanimità sono stati eletti i cinque componenti dell’unica lista presentata, segno di unità e concordia all’interno dell’Organizzazione provinciale. Sono risultati, quindi, eletti: Angelo Frattolillo, Antonio Pio, Pompilio Roberto, Lilli Stanco e Michele Famiglietti. Il nuovo Consiglio, integrato dai membri di diritto, Michele Romano, Paolo Mastroberardino, Giuseppe Morano e Giorgio Manganiello, autoconvocatosi nello stesso luogo, ha provveduto alla elezione del Presidente e dei vice presidenti per il prossimo mandato, nelle persone di Angelo Frattolillo, presidente e Antonio Pio, Lilli Stanco e Roberto Pompilio, vice presidenti.

Ai neo eletti e al riconfermato presidente, Angelo Frattolillo, gli auguri dell’Assemblea per un incarico che sapranno onorare al massimo delle loro capacità.

Il presidente, Angelo Frattolillo, ha preso brevemente la parola per ringraziare i delegati per la fiducia riconfermatogli, assicurando l’impegno di sempre per il raggiungimento dei risultati che tutti auspichiamo per Confagricoltura Avellino.

Ha chiuso i lavori il direttore di Confagricoltura Campania, Paolo Di Palma, che, anche a nome del presidente regionale, Fabrizio Marzano, si è complimentato per i risultati raggiunti da Confagricoltura Avellino negli scorsi anni, augurando al presidente riconfermato Angelo Frattolillo e ai vice presidenti eletti i migliori auguri per l’attività ed il lavoro che li attende.

Prima dell’Assemblea, i delegati, gli ospiti intervenuti, il personale e i collaboratori dell’Organizzazione, hanno visitato, entusiasti, il MEDA (Museo Etnografico di Aquilonia Beniamino Tartaglia) per ricordare l’inscindibile legame tra cultura, bellezza, tradizione e agricoltura.