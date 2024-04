Avellino, Gengaro candidato centrosinistra

Fumata bianca nel campo largo ad Avellino, unico capoluogo di provincia in Campania al voto l’8 e 9 giugno: sarà Antonio Gengaro dell’ala Schlein del Pd, ex vicesindaco della giunta guidata negli anni Novanta dal compianto Antonio Di Nunno, il candidato a sindaco in città. A suo sostegno, nonostante il malumore dei consiglieri dem uscenti, una coalizione formata da Pd, Movimento Cinquestelle e Sinistra Italiana.

Con Gianluca Festa, sindaco uscente, dimissionario in seguito alle inchieste di Procura di Avellino e Guardia di Finanza, ancora tutto da definire sul fronte degli sfidanti a Gengaro. Giochi aperti nel centrodestra.