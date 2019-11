Cantine Aperte con vino e caldarroste domenica 17 a Terre D’Aione a Tufo.

Caldarroste, vino, camino e un menu d’eccezione per celebrare l’autunno. Domenica 17 novembre a Tufo (Avellino) giornata in cantina presso “Terre D’Aione” per “Cantine Aperte a San Martino”: nel cuore dell’Irpinia iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino, in programma a partire dalle ore 11.00 presso Terre D’Aione con il raduno dei partecipanti per la visita al vigneto ed in cantina alla scoperta dell’azienda. A seguire “Assaggio d’autunno”, per celebrare il magico momento di “raccolta” dinanzi al fuoco con caldarroste, vino e bruschette al lardo di suino nero, che anticiperà l’atteso pranzo a cura della Chef Gena Iodice della Compagnia del Ragù – Ristorante La Marchesella, chiocciola Slow Food tra le migliori osterie d’Italia, con un menu ideato appositamente per festeggiare l’inizio dell’autunno e San Martino, che spazierà da “La Tradizione” al “Viaggio nel Tempo”.

Il menu, sul tema “Il porco, i funghi, le castagne e il vino novello”, vedrà in tavola zuppetta di fagioli cannellini con castagne di Montella e crostini, pacchero in tempura ripieno con ricotta al basilico, gateau ripieno con salsiccia, friarielli e provola, parmigiana di melanzane al ragù di maiale pesante, paccheri con zucca lunga, salsiccia di suino nero, funghi porcini e provola affumicata, fletto di maialino cotto a bassa temperatura con croccante di nocciole e mela annurca, patate al forno alle erbe fini, flan con cuore tenero di cioccolato fondente e crema bianca al rhum. Il costo è di €30 a persona vini esclusi (ingresso acquistabile sul posto o su www.eventbrite.it); info e prenotazioni presso Terre D’Aione ai numeri 0825.998353 oppure 339.8572619 o via email a segreteria@terredaione.it oppure presso Ristorante La Marchesella ai numeri 081.8945219, 333.6878357.