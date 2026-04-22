Carbonari del Sud, presentazione del libro giovedì 23

Il Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano segnala la presentazione del volume “Carbonari del Sud. Settarismo, stato, società nel Mezzogiorno preunitario” di Marco Meriggi, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Mostre alla Sezione Risorgimento del Museo Irpino al Carcere Borbonico ad Avellino.

L’evento, organizzato dai Comitati di Avellino e di Napoli dell’Istituto per la Storia del Risorgimento in Italia in collaborazione con il Museo Irpino, vedrà la partecipazione dell’autore, professore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II, e, in rappresentanza del Comitato ISRI di Napoli, di Viviana Mellone dell’Università di Napoli “L’Orientale” assieme a Claudio Spagnuolo, docente e membro del Consiglio Direttivo del Comitato Irpino, in qualità di relatori.

Il lavoro di Marco Meriggi affronta il tema della Carboneria da una prospettiva diversa per mostrare in che modo la questa grande mobilitazione politica per le libertà politiche costituì innanzitutto l’espressione dell’ansia di aggregazione sociale e di coesione collettiva di un mondo che viveva il tramonto del sistema feudale e alla contestuale avanzata della statualità moderna.

Marco Meriggi si è laureato nel 1978 in Storia moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Milano ed è stato in seguito (1981-82) borsista presso l’Institut fuer europaische Geschichte di Mainz. Ha successivamente svolto diversi periodi di ricerca e insegnamento all’estero, su invito dell’Università di Bielefeld (1987), di quella di Berlino (Freie Universitaet, 1997 e 2007/2008), della École des Hautes Études en Sciences

sociales (EHESS) di Parigi (2004 e 2013).

Ha in precedenza insegnato, in qualità di ricercatore, Storia delle istituzioni politiche e

sociali presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento (1984-1992) e, in qualità di professore associato, Storia moderna presso le Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste (1992-1995) e di Verona (1995-1998). Dall’anno accademico 1998/99 insegna Storia delle istituzioni politiche presso la Federico II e dal 2001 è professore ordinario di Storia delle

Istituzioni politiche.

Fa parte del comitato di redazione delle riviste “Storica”, “Le Carte e la Storia” (di cui è vicedirettore), “Archivio storico ticinese”, “Napoli nobilissima”, nonché dei comitati scientifici delle riviste “Modern Italy”, “Il Risorgimento”, “Archivio storico per la Sicilia orientale”, “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento” (di cui è vicedirettore) ed è stato presidente della Società italiana per gli studi di storia delle istituzioni dal 2011 al

2017.

Viviana Mellone è dottore di ricerca in Storia moderna e contemporanea (Università di Napoli L’Orientale). I suoi studi sono rivolti alla storia politica del Mezzogiorno preunitario, prediligendo i movimenti rivoluzionari e le strategie repressive. Ai democratici meridionali e alla loro mobilitazione nella capitale durante il 1848 con il suo lavoro di ricerca Napoli 1848. Il movimento radicale e la rivoluzione.

Claudio Spagnuolo, membro del Consiglio Direttivo del Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e docente di lettere presso la Scuola Secondaria, è dottore di ricerca in Storia dell’Europa dall’età antica all’età contemporanea presso l’Università degli Studi della Basilicata con studi dedicati al discorso politico.