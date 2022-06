Ciclismo, cronoscalata Mercogliano-Montevergine sabato 4.

Si terrà domani, 4 Giugno 2022, l’edizione della Cronoscalata al Santuario Mercogliano – Montevergine – dedicata a Michele Porraro, attesissimo appuntamento di ciclismo, intrattenimento e solidarietà.

La gara è organizzata dalla Pro Loco Mercogliano in collaborazione con l ‘US Acli di Avellino e patrocinata dalla Provincia di Avellino, dai comuni di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, l’Abbazia Territoriale di Montevergine, l’ Ente Parco Regionale del Partenio, Unpli Campania e comitato Provinciale di Avellino.

L’edizione 2022 è caratterizzata da una stretta collaborazione con AIR Mobilità grazie al cui sostegno sono state prolungate fino alle ore 18.30 le corse della Funicolare di Montevergine al fine di dare la possibilità agli accompagnatori degli atleti e a quanti vorranno di essere presenti alla partenza e in soli 7 minuti salire in vetta per potersi godere anche l’arrivo.

Il taglio del nastro è fissato alle ore 15.00 presso il Viale San Modestino di Mercogliano, la partenza del primo ciclista è attesa per le ore 15.30. La premiazione ufficiale degli atleti si terrà a partire dalle ore 19.00 nella Piazza della Funicolare.