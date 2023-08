Continua il Festone di Grottaminarda

Giornate sempre più intense per il Festone di Grottaminarda. Il programma di domenica 20 agosto prevede tanti appuntamenti ed il clou, questa sera, con il concerto di Gabriele Esposito, artista napoletano reso noto dal talent “X Factor”.

A portare sin dalle prime ore del mattino l’atmosfera di festa in giro per le strade cittadine e poi con il matinée sul corso Vittorio Veneto, è stata questa volta la Banda Musicale Città di Conversano. Questa sera l’orchestra bandistica tornerà alle 20,30, in piazza Fontana per il tradizionale e seguitissimo spettacolo musicale.

Momento molto sentito dai centauri e da molti cittadini, la deposizione della corona di fiori al “Motolito”, un pensiero commosso alle vittime della strada sull’unico monumento del Sud Italia dedicato ai motociclisti che hanno perso la vita; un’iniziativa a cura del Vespa Club Leoni Rossi.

Nel pomeriggio poi si torna alla sacralità con il momento forse più importante del Festone: la Messa Solenne nella Chiesa di S. Maria Maggiore, alle 18.30, presieduta da S.E. il Vescovo Monsignor Sergio Melillo e poi alle 19.30 la trionfale uscita (sottolineata dall’esplosione di coriandoli colorati) della processione in onore di San Tommaso, Sant’Antonio e San Rocco, con giochi di fontane e batterie pirotecniche al passaggio in piazzale Padre Pio; processione che si concluderà presso la Chiesa del Rosario.

Anche per questa quinta giornata sarà proposto il graditissimo spettacolo di accensione delle luminarie a ritmo di musica.

Ed infine a mezzanotte in Piazza XVI Marzo, Gabriele Esposito in concerto.

Gabriele Esposito è un cantante e cantautore napoletano. Inizia a suonare dalla tenera età di 10 anni da autodidatta imparando a suonare la chitarra grazie ai tutorial su Youtube. Si è fatto conoscere al grande pubblico dopo aver partecipato alla decima edizione di X Factor 11. La sua cultura musicale spazia da John Mayer, passando per Shawn Mendes e arrivando a Ed Sheeran.

La versione di Gabriele Esposito del brano di Tananai, “Tango”, sui social ha spopolato. Lo stesso autore l’ha rilanciata più volte. C’è attesa a Grottaminarda per ascoltare anche quella ed i suoi brani più romantici come “Aret’ a ‘nu penziero”, “L’unica” o “T’aggio purtato na rosa”.