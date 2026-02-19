Il Culinary Team Avellino trionfa ai Campionati della Cucina Italiana 2026 conquistando la medaglia d’oro nella prestigiosa competizione a squadre, confermando ancora una volta l’eccellenza gastronomica irpina nel panorama nazionale.

La competizione, in corso a Rimini, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la cucina professionale italiana, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi.

In questo contesto di altissimo livello tecnico e creativo, il team avellinese ha saputo distinguersi per tecnica, armonia dei sapori, organizzazione e precisione esecutiva.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Associazione Cuochi Avellinesi e Presidente Regionale Campania, Luigi Vitiello:

“È una vittoria che premia il lavoro di squadra, la dedizione e la passione dei nostri chef. Il Culinary Team Avellino ha dimostrato grande professionalità e identità territoriale. Siamo orgogliosi di rappresentare l’Irpinia e la Campania in una competizione di così alto prestigio.”

I COMPONENTI DEL CULINARY TEAM AVELLINO

D’ALESSANDRO UGO

CERCIELLO GAETANO

DE GISI ENZO

D’ALESSANDRO PASQUALE

DE VITA GABRIELE

DELLA CERRA FEDERICO

DE FEO SIMONE

MAIETTA PASQUALE

LUCIANO SONIA

IL MENU PRESENTATO IN GARA

Un percorso gastronomico completo, studiato nei minimi dettagli:

• Gambero rosso di Mazara con finger lime e caviale Beluga, mela verde e puntarelle, maionese al passion fruit in guscio croccante ai cereali.

• Mezzi rigatoni al bronzo con ragù bianco di polpo verace, salsa al datterino giallo profumata ai crostacei, spuma di ceci con fior di latte affumicato di Agerola e olio verde.

• Tenerone di vitello bianco podolico e il suo jus, polentina croccante con gel di cipolla ramata, sedano rapa e tartufo, crema al blu di bufala, funghi enoki e baby verdure.

• Bavarese alle mandorle con fragole della Basilicata IGP e pesca, morbido al mango, bignè croquelin pina colada e sorbetto ai fichi d’India con cioccolato bianco caramellato.

Il risultato ottenuto rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche una vetrina nazionale per il territorio irpino e per l’intera Campania, valorizzando prodotti, tradizione e innovazione.