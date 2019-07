Estate grottese, presentazione venerdì 19.

Un ricco cartellone di eventi per rendere l’estate ancor più piacevole ai cittadini, a quanti vivono all’estero e tornano a Grottaminarda per le vacante e a quanti, sempre più numerosi, frequentano Grottaminarda arrivando dai paesi limitrofi, certi di trovare servizi, commercio e locali d’intrattenimento.

Il programma delle manifestazioni, stilato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio, sarà presentato domani, venerdì 19 luglio, nel corso di una Conferenza stampa.

L’appuntamento è per le 10,30 presso il Castello d’Aquino che sarà tra i maggiori protagonosti di questa estate in quanto luogo d’incontro, di divulgazione culturale e di svago.

Altro lungo focale dell’estate sarà, naturalmente, la piazza. E si comincia infatti domenica 21 luglio alle 21,30, proprio da piazza XVI Marzo 1978 con un concerto di grande attrattiva dedicato ai “Nomadi” con la cover band “Gente come noi”.

Da sottolineare che alcuni degli eventi inseriti nell’Estate Grottese sono stati promossi dalla Provincia di Avellino nell’ambito dell’iniziativa “Talenti d’Irpinia” per dare lustro ai giovani talentuosi che grazie alla propria arte mettono in rilievo le peculiarità e le caratteristiche del territorio irpino.

Nel corso dell’incontro con la stampa di domani l’Amministrazione comunale ed in particolare l’Assessore alle politiche giovanili, Marilisa Grillo, il Delegato agli eventi ed allo spettacolo, Rocco De Luca, l’Assessore alle finanze, Virginia Pascucci, la Delegata ai rapporti con gli Enti sovracomunali, Marisa Graziano, ed il Sindaco, Angelo Cobino, sveleranno altre date e contenuti dell’Estate Grottese. Intanto l’invito è rivolto a tutti per il piacevole concerto di domenica in piazza.