Il Borgo dei Borghi, le telecamere RAI a Sant’Angelo dei Lombardi.

Concluse giovedì scorso le riprese televisive della troupe della RAI per la realizzazione del prestigioso programma Il Borgo dei Borghi. Si tratta della settima edizione, che andrà il onda in prima serata sui canali RAI tra fine settembre e inizio ottobre. Un concorso tra paesi con i voti da casa.

E una vetrina per decine di realtà italiane. Bella partecipazione della cittadinanza. Quattro giornate di riprese con i droni e telecamere in giro per Sant’Angelo dei Lombardi.

Dalla cattedrale, al castello. Naturalmente spazio per il gioiello del paese, l’Abbazia del Goleto. E telecamere anche a scuola, in piazza. Cittadini coinvolti con diverse interviste. Prima fase del programma chiusa, a ottobre si passa alla linea più interessante col paese sugli schermi e il concorso.