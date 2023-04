Il mese sull’autismo a Monteforte Irpino.

A Monteforte Irpino prende il via il mese di eventi completamente dedicati all’autismo e alla sua consapevolezza. Una serie di attività ludiche, ricreative, conoscitive, ma soprattutto inclusive: si comincia Domenica 2 Aprile – data internazionalmente dedicata alla consapevolezza sull’autismo – con la tradizionale illuminazione di blu di Palazzo Loffredo.

Il giorno successivo, Lunedì 3 Aprile alle ore 18.00, sarà la volta del laboratorio ludico creativo organizzato in collaborazione con l’associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”: i piccoli partecipanti realizzeranno dei gadget che saranno poi distribuiti come augurio pasquale.

Giovedì 13 Aprile alle 18.30, sempre insieme all’Associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”, è in programma un’uscita di gruppo: i bambini potranno impastare la pizza, infornarla e poi mangiarla direttamente in pizzeria.

Lunedì 17 Aprile sarà invece presentato il libro “Il Coraggio di Laura” dell’autrice Maria Rosaria Canzano, presso l’Aula Magna dell’IC S. Aurigemma.

Sabato 29 Aprile si torna all’esterno: grazie al contributo dell’Associazione Sportiva “Smile” Monteforte Irpino, si svolgeranno attività motorie inclusive, propedeutiche alla realizzazione di una partita di calcio.

𝐈𝐋 𝐁𝐎𝐋𝐋𝐈𝐍𝐎 𝐁𝐋𝐔 𝐄 𝐈𝐋 𝐕𝐀𝐃𝐄𝐌𝐄𝐂𝐔𝐌 𝐏𝐄𝐑 𝐈 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈𝐀𝐍𝐓𝐈 – Una novità che coinvolge, peraltro, i commercianti di Monteforte Irpino, è la distribuzione del bollino blu e del vademecum per l’interazione con gli autistici all’interno delle attività commerciali. A tutti i commercianti di Monteforte che ne faranno richiesta (tramite apposito link che trovate al sito www.adottailbollinoblu.it) sarà distribuito gratuitamente il bollino blu dell’Associazione Autismo Campania Onlus e il Vademecum realizzato dall’Assessore Valentino e dal Consigliere Damiano: aderendo a questa iniziativa l’attività commerciale si dichiarerà inclusiva e disponibile a dare precedenza – ove necessario – al cliente autistico.

“Si tratta di una bella e importante iniziativa curata nella direzione dell’inclusione – spiega il Sindaco Costantino Giordano – un aspetto di fondamentale importanza per la nostra Amministrazione Comunale che non lascerà mai nessuno indietro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del calendario di attività: si tratta di un filo diretto tra attori istituzionali e comparto associativo che premia l’impegno e valorizza la disabilità in ogni sua forma. ”.

«Volevamo realizzare qualcosa che andasse oltre l’aspetto simbolico delle iniziative di sensibilizzazione, per questo abbiamo stilato un programma vivo, partecipato, concretamente rivolto alle esigenze dei ragazzi autistici. – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Giulia Valentino – Non possiamo che ringraziare tutti i nostri partner, ed in particolare Autismo Campania Onlus, nella figura del Presidente Salvatore Cimmino, la Dottoressa Mariana Berardinetti ideatrice e responsabile nazionale del Progetto “Adotta il Bollino Blu”, e poi ancora il MID (Movimento Italiano Disabili) nella persona del suo Presidente Giovanni Esposito. Continueremo in questa direzione – aggiunge l’Assessore – in estate programmeremo un’uscita in ludoteca per tutti i piccoli e un’altra ancora in un lido balneare per trascorrere una giornata al mare.»

Il Consigliere con delega alle associazioni Angelo Damiano: «Un ringraziamento particolare alle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione delle attività. Il Fiorellino e La Tartaruga, sempre pronta ad affiancarci e a sostenerci nella realizzazione di queste iniziative, l’ASD Smile che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità verso la diffusione di iniziative sportive inclusive.»