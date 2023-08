Il Palio dell’Anguria ad Altavilla Irpina, chi impersonerà quest’anno la Regina Costanza

Dal 1979, il 18 agosto di ogni anno, Altavilla Irpina vive una delle manifestazioni storiche più importanti del Meridione d’Italia: il Palio dell’Anguria.

L’evento rievoca, con un corteo storico composto da 200 figuranti, un pezzo di storia a cavallo tra il XIV e il XV secolo: il passaggio nel borgo irpino della regina di Napoli Costanza di Chiaramonte, ripudiata dal re Ladislao della casata d’Angiò Durazzo. La giovane regina venne, infatti, data in seconde nozze al feudatario di molte terre tra Campania e Molise, Andrea de Capua conte di Altavilla e principe di Riccia.

Momento clou della giornata è la tradizionale corsa degli asini, cavalcati a pelo, lungo un percorso preparato ad hoc per l’occasione.

Nella batteria finale, i fantini dovranno oltrepassare il traguardo tenendo sotto il braccio una anguria, che dovrà essere poi deposta ai piedi della regina. Ma chi interpreterà il ruolo della regina, vesti che in passato hanno indossato volti noti della televisione come Barbara de Palma e Serena Autieri? Per scoprirlo non ci resta che andare ad Altavilla Irpina il 18 agosto 2023 dalle ore 17:00 per il giorno più bello, il giorno più lungo, il giorno del Palio dell’Anguria!