Intervento chirurgico ad alta tecnologia al Frangipane di Ariano.

Non c’è solo da combattere il covid, la sanità in campania è in prima linea anche per altre patologie, soprattutto quelle più gravi. E da un ospedale di periferia, spesso dimenticato se non penalizzato dalle strategie delle aziende sanitarie locali, arriva una storia di buona sanità.

La notizia è stata diffusa attraverso il web, sottolineata da una foto dell’equipe protagonista di un intervento innovativo che ha consentito di curare un paziente affetto da una grave patologia utilizzando nuove tecnologie che favoriranno anche una rapida ripresa dell’ammalato e un più efficace intervento dei medici.

La storia arriva dall’ospedale Frangipane di Ariano Irpino dove il primario della divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Luigi Pasquale, presidente nazionale della società italiana endoscopia digestiva, ha eseguito le prime ecografie endoscopiche su un paziente affetto da tumore del pancreas. L’alta tecnologia in un ospedale di periferia, mentre in altri ospedali della provincia si procede a tagli e ridimensionamenti limitandosi a gestire l’emergenza Covid. “Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato il primario Luigi Pasquale – dell’introduzione della nuova metodica perché contribuirà a ridurre la mobilità passiva almeno in questa provincia”.