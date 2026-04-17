La Matesannio Marathon 2026 si tinge di Tricolore

Il sipario sta per alzarsi su uno degli appuntamenti più attesi del panorama ciclistico nazionale, il conto alla rovescia è cominciato. La Matesannio Marathon, in programma per il prossimo 31 maggio 2026, compie un ulteriore salto di qualità: l’evento è stato ufficialmente designato come una delle prove del Campionato Italiano Mediofondo ACSI 2026.

Entrare a far parte del circuito ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani), sezione Ciclismo, rappresenta un riconoscimento prestigioso per il comitato organizzatore dell’ASD Maratona del Matesannio, premiando la qualità dei percorsi, la sicurezza della manifestazione e la bellezza del territorio che ospita la gara: il Matese.

Una sfida che concorre alla conquista della maglia tricolore di fine campionato, quindi. Il 31 maggio, i migliori atleti del circuito amatoriale si daranno battaglia anche sulle strade del massiccio del Matese per conquistare la tappa di campionato. Il percorso mediofondo, tecnico e spettacolare, metterà alla prova la resistenza e l’abilità dei partecipanti, offrendo al contempo scorci paesaggistici mozzafiato tra Campania e Molise.

“Ospitare il Campionato Italiano ACSI è per noi un onore e una grande responsabilità,” dichiarano gli organizzatori. “Lavoriamo da anni per rendere la Matesannio un punto di riferimento e vedere assegnati qui i titoli nazionali è il coronamento di un sogno condiviso con tutto il territorio.”

Dettagli e Iscrizioni

La macchina organizzativa è già a pieno regime per garantire standard di altissimo livello. Con l’avvicinarsi della data dell’evento, si ricorda a tutti i ciclisti che le iscrizioni sono aperte. Si ricorda che le quote agevolate sono soggette a scadenza. Invitiamo tutti gli atleti a consultare il sito ufficiale per assicurarsi un posto in griglia e approfittare degli ultimi step promozionali ci sarà tempo fino al 19 aprile alle ore 24:00.

Per maggiori informazioni, regolamento e iscrizioni:

Sito Web: https://matesannio.it/

Email: segreteria@matesannio.it

Social: @maratonadelmatesannio