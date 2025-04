La Via Crucis a Grottaminarda sabato 12

Ritorna a Grottaminarda la tradizionale “Via Crucis Vivente”, l’appuntamento è, come consuetudine, il sabato prima delle Palme e quindi quest’anno cade il 12 aprile.

E come consuetudine cambia anche la location: se lo scorso anno la toccante rappresentazione si è svolta presso i Giardini De Curtis, per questa XXII edizione si torna su Corso Vittorio Veneto, partendo dall’antica Stazione di Posta, con varie soste per rappresentare i diversi momenti, fino al Calvario di Gesù.

Dietro l’iniziativa a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, della Pubblica Assistenza Grottaminarda, della Proloco Grottaminarda APS e con il patrocinio anche economico del Comune di Grottaminarda, c’è, come sempre, una grande organizzazione e una partecipazione attiva dei parrocchiani che vestendo abiti dell’epoca, diventano, per un giorno attori, figuranti, collaboratori tecnici.

La rappresentazione recitata della Passione di Cristo inizierà alle 18:00; in caso di condizioni meteo avverse sarà spostata a sabato 26 aprile.

«La Via Crucis, oltre a rappresentare un importante momento di preghiera e raccoglimento rispetto al quale il Comune proseguirà sempre a far sentire la sua presenza e il suo contributo, si conferma un evento che appartiene al percorso culturale e alla tradizione della nostra comunità – Afferma la Delegata agli Eventi ed alla Promozione delle attività culturali, Marilisa Grillo – La manifestazione cresce anno dopo anno con il coinvolgimento delle associazioni locali per divenire un appuntamento annuale imperdibile nel periodo pasquale.

Ci tengo a ringraziare il parroco Don Rosario Paoletti, il Maresciallo dei Carabinieri Angelo Nardone, il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Minichiello, il corpo della Polizia Municipale, la Pubblica Assistenza e le altre associazioni che hanno condiviso lo spirito della rappresentazione».