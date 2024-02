Notizie L’Atelier del Gusto di Tenuta Cavalier Pepe torna a Febbraio con i Tartufi Irpini Di Redazione Gazzetta di Avellino - 8

Sono sei le date che quest’anno la Tenuta Cavalier Pepe dedica all’Atelier dei Tartufi Irpini: il 10 e l’11, il 17 e il 18, il 24 e il 25 febbraio 2024. Gli ultimi tre weekend del mese saranno protagonisti di un appuntamento che promette di consolidare il grande successo riscontrato lo scorso anno. Saranno giornate in cui gustare al meglio i piaceri della vita. I Vini della Tenuta Cavalier Pepe e i Tartufi Irpini: due eccellenze di una terra tutta da vivere, l’Irpinia. L’Atelier è stato concepito come un evento speciale con cui iniziare al meglio il nuovo anno, alla scoperta dei valori, dei rituali, dei sapori del tartufo e dei suoi abbinamenti con i vini della Tenuta. Andare alla ricerca del Tartufo, passeggiando con il Tartufaio ed il suo Cane sarà un’esperienza unica e coinvolgente. Partecipare alla Degustazione Guidata in Cantina permetterà di apprezzare le varietà di tartufi irpini e scoprire i migliori abbinamenti. Pranzare presso il Ristorante La Veduta, con un menu speciale a base di Tartufo, promette di essere un’esperienza da ricordare per tutti coloro che vorranno continuare la giornata in pieno relax.

Il programma completo prevede l’arrivo in cantina alle 11.00, dove si verrà accolti con Or’Osé, elegante Spumante Rosato, insieme a Bruschette al Caciocavallo e Tartufo. Alle 11.20 inizierà la Degustazione guidata a cura di un degustatore professionista. Ecco gli abbinamenti proposti: Tuber Borchii (Bianchetto) e “Bianco di Bellona” Irpinia Coda di Volpe DOC 2015; Tuber Moschatum (Brumale) e “Grancare” Selezione Greco di Tufo DOCG 2017; Tuber Mesentericum (Nero di Bagnoli) e “Appio” Irpinia Campi Taurasini DOC 2017; Tuber Borchii (Bianchetto) accompagnato ad un dessert preparato dalla chef Anna Chiavazzo “Il Giardino di Ginevra” e “Chicco d’Oro” Passito Campania IGT 2020.

Alle 12.30 partirà la Ricerca del Tartufo, passeggiando con il Tartufaio ed il suo Cane.

Alle 13.30 il Pranzo sarà opzionale e su prenotazione. L’esperienza continuerà con il menu a base di Tartufo irpino preparato dallo chef del ristorante La Veduta. I vini protagonisti degli abbinamenti saranno: “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2021, “Brancato” Fiano di Avellino Riserva DOCG 2022, “La Loggia del Cavaliere” Taurasi Riserva DOCG 2015, “Cerri Merry” Vino aromatizzato. L’antipasto di carpaccio di manzo con Olio Extravergine “I Tre Colli” esalterà il tartufo Nero di Bagnoli. Il primo di Ravioli ai Porcini sarà impreziosito dal Tartufo Bianchetto. Il Filetto di Maialino Cotto a Bassa Temperatura con Salsa all’Aglianico e Tortino di Patate sarà arricchito da Scaglie di Tartufo Nero Brumale. Dessert Tartufo e Cioccolata completerà il pranzo. Sono previsti menù per particolari esigenze alimentari.

Una cura speciale è dedicata ai bambini, con un menu a loro riservato. Durante il pranzo, saranno invitati a partecipare ad un laboratorio educativo e ad una degustazione alla cieca di marmellate. Inoltre, potranno divertirsi nell’area giochi del ristorante.

Per raggiungere la Tenuta l’itinerario consigliato è percorrere l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire al casello autostradale Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione Taurasi (13 km) e poi per Luogosano (3 km).

Info e Prenotazioni: Tel: 082773766; Cell. WhatsApp: 3493172480;

e-mail: ufficio@tenutacavalierpepe.it, www.tenutacavalierpepe.it