Missione sul Sole, domenica 23 all’Anfiteatro Romano di Avella

Domenica 23 giugno dalle ore 18:45 fino alle ore 21 si terrà l’evento “Missione sul Sole”.

L’evento organizzato da In giro per la Campania con i bambini è dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni che, grazie al divulgatore scientifico Pasquale D’anna di “Passione Astronomia”, avranno la possibilità di osservare il sole con l’ausilio di un telescopio solare in H-alpha.

Inoltre ci sarà un’attività al microscopio dove i nostri bambini potranno osservare una meteorite lunare, una marziana e due meteoriti carbonacee cv3.

In caso di condizioni metereologiche non ottimale si procederà alla presentazione di modellini in scala di razzi, tra cui troviamo: il Saturn V, Starship SuperHeavy e Falcon 9. Successivamente i bambini prenderanno parte a una visita guidata del nostro anfiteatro a cura di Avellarte. Gli accompagnatori invece potranno prendersi un po’ di tempo libero e godersi un meraviglioso aperitivo al Caffè letterario Convivium Garden.

Il costo per la partecipazione all’evento sarà di 15 euro a bambino.

Per prenotare si potrà contattare su whatsapp al numero 3395363929, indicando il cognome ed il numero dei bambini.