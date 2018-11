Luci di speranza e solidarietà tra cultura, beneficenza ed enogastronomia, Caposele dal 1° al 2 dicembre.

Lavori in corso per la settima edizione della manifestazione culturale più attesa dell’inverno che ci proietterà direttamente alle porte del Natale: il Mercatino di Natale e la Cerimonia di accensione delle luminarie del grande albero dei record!

Tra le strade e le piazze di Caposele (AV), all’ombra del grande Albero di Natale, fervono i preparativi per l’organizzazione del mega contenitore attrattivo, capace di coniugare promozione turistica, valorizzazione del territorio e le identità enogastronomiche, cultura, ospitalità, tradizione, musica e folklore, ma anche momenti di riflessione, di solidarietà, beneficenza e di ricordo! Un mix vincente per trasmettere ed esaltare il piacere dello stare insieme, di gustare la bellezza di paesaggi incantati, per condividere l’esperienza di un evento esclusivo e rendere unico ogni momento partecipato in un’oasi di tranquillità nel centro irpino. Il tutto in sinergia con l’amministrazione comunale, le associazioni locali, le scuole, che svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione pratica della manifestazione.

LA CERIMONIA DI ACCENSIONE DELLE LUMINARIE SUL GRANDE ALBERO Sabato 1°dicembre ore 20.00

L’accensione delle luminarie sull’Albero di Natale di Caposele (un bellissimo abete vivente dalle dimensioni eccezionali), al di la dell’aspetto estetico e spettacolare è dedicata alle tante persone care che troppo prematuramente ci hanno lasciato. La luce che tende all’alto, simboleggia il forte legame che per sempre esisterà con loro.

La luce della speranza, oltre al ricordo è un affettuoso pensiero rivolto a chi soffre di gravi patologie. Un occasione per sensibilizzare le persone ad una diagnosi precoce, mediante visite mediche gratuite di prevenzione. Momenti di grande suggestione, anticiperanno il momento il cui il grande abete vivente si vestirà di luce e splendore!

IL MERCATINO DI NATALE DI CAPOSELE 1 e 2 dicembre

Si svolge lungo il corso e tra le piazze del centro abitato, il Mercatino di Natale. Una passeggiata lungo le vie di Caposele, per ammirare e per scoprire luoghi affascinanti e tra i tanti stand, idee regalo e prodotti artigianali a tema natalizio. Stand sapientemente addobbati contengono opere straordinarie: gli artigiani, operatori del proprio ingegno e hobbisti espongono i loro prodotti realizzati a mano. Legno, ceramiche, vetro, prendono vita in oggetti unici ed originali.

PRODOTTI TIPICI ED ENOGASTRONOMICI

Il Mercatino è una straordinaria vetrina per i prodotti tipici del nostro territorio, dai più classici, come l’olio, il miele, salumi, i formaggi, a quelli più legati alla tradizione natalizia, come ad esempio i torroni. Aziende locali che valorizzano ogni giorno la tradizione e i sapori autentici della nostra tavola, presentano una vasta gamma di prodotti, pronti ad accontentare tutti i tipi di palato. Un posto di rilievo, meritano sicuramente le Matasse (p.a.t.) di Caposele, la tipica pasta fatta a mano e condita con ceci, il Muffletto e tante altre prelibatezze.

Non può certo mancare la musica live della tradizione popolare, i balli Itineranti, animazioni e spettacoli per i più piccini, visite guidate. Anche per l’edizione 2018 sarà allestita un’area per i camperisti. Il programma si completa con mostre ed esposizioni.

Tutto il ricavato delle attività realizzate sotto l’Albero, come ogni anno, verranno devolute in beneficenza per supportare la ricerca sul cancro: speranza di guarigione da malattie purtroppo ancora devastanti.

Concita Meo