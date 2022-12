“Natale per Tutti” a Sant’Angelo dei Lombardi. Venerdì 16 e sabato 17 dicembre evento nel comune altirpino che vede in programma concerti, animazione, stand e gastronomia.

L’iniziativa, promossa dal centro SAI di Sant’Angelo dei Lombardi con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi, nasce in collaborazione con Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, Provincia di Avellino, Istituto Comprensivo “Criscuoli”, Irpinia 2000 onlus, Gruppo Volontari Save the Childen d’Irpinia, Il Sorriso di Daniel.

Venerdì 16 dicembre in programma alle ore 21 in Piazza Pelullo il concerto dei Suoni Antichi – Bottari di Macerata Campania, mentre sabato 17 dicembre si comincerà alle ore 20 con “Classico Natale”, concerto nella Cattedrale di Sant’Antonio Martire con il pianista Luis Di Gennaroe Simona Ciampi e con la partecipazione musicale dell’Istituto comprensivo “Criscuoli”. Alle ore 18 “Natale nel mondo” a cura del centro SAI e alle ore 21 esibizione itinerante della Scuola di Tarantella Montemaranese. A seguire animazione a cura delle attività di Sant’Angelo di Lombardi. In entrambi i giorni, inoltre, ad arricchire l’evento “Natale per Tutti” ci sarà il Bazar di Natale con stand e gastronomia.

“Natale per tutti – afferma Rosanna Repole – è l’evento che vuole riscoprire il vero significato che accolga in un grande abbraccio di amicizia tutte le differenze sociali, culturali religiose, politiche ed etniche, per farne una grande ricchezza in vista della festività più attesa di ogni anno”.