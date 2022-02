Novolegno, interesse per ex stabilimento di Montefredane.

“Ho richiesto stamani un incontro all’assessore regionale della Campania alle attività Produttive e al Lavoro, Antonio Marchiello, per aggiornarlo sulla vertenza ex Novolegno. Sono pervenute diverse manifestazioni di interesse per lo stabilimento di Arcella da parte di aziende già operanti nel distretto industriale di Pianodardine e della Campania”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.

“E’ doveroso – spiega il primo cittadino – interloquire con l’assessore regionale al Lavoro, per dare ulteriore seguito al lavoro già avviato, con l’apertura del tavolo di crisi al Mise, con il quale contiamo di dare un impulso di crescita e di sviluppo al territorio, inserito nelle aree Zes della Campania, e per immaginare un futuro per i lavoratori della ex Novolegno”.

“Siamo certi che stimolando la sensibilità istituzionale di dell’assessore Marchiello, si possano attivare possibili iniziative per evitare che gli ex dipendenti dopo maggio, data in cui è prevista la scadenza della Naspi, siano tagliati fuori dal mercato del lavoro”, conclude Aquino.