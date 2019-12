Opportunità di viaggio studio negli USA per i ragazzi di Aquilonia.

L’anno 2019 si chiude col botto per l’amministrazione comunale di Aquilonia, dopo aver incassato dalla Regione Campania i finanziamenti relativi al Progetto Lago, la Caserma Forestale, i cui lavori inizieranno a breve, ecco il regalo di Natale che non ti aspetti.

Nel D.G.R n.610 del 04/12/2019 la notizia che è stato approvato il progetto, presentato dal nostro comune, relativo ad uno stage culturale da tenersi in America con l’elargizione di un contributo di 8.000,00 euro da utilizzare a favore dei ragazzi che si sono diplomati nell’anno scolastico 2018/2019.

“Sono particolarmente soddisfatto del risultato raggiunto – afferma il consigliere comunale Mirco Annunziata – non era affatto scontato avere questo riconoscimento atteso che il progetto che abbiamo presentato nel mese di Luglio è passato al vaglio selettivo della commissione costituita per valutare le istanze presentate dai comuni campani.

Questo progetto va ad integrare le azioni che l’amministrazione De Vito da anni sta mettendo in campo in favore dei giovani, come lo scambio culturale con Caramagna Piemonte per i bambini della 5 elementare, le borse di studio per i ragazzi che finiscono le scuole medie ed il premio letterario.

Come dicevo, non era facile avere quest’ultimo finanziamento ma ci speravamo. Certamente nella valutazione ha inciso quanto di buono il gemellaggio con Montclair ha prodotto in questi due anni; senza peccare di presunzione ritengo che questo avvenimento sia di portata storica.

Appena incassata l’ufficialità, siamo già passati alla fase operativa; per prima cosa ho contattato gli amici amministratori americani, in particolare il sindaco Robert Jeckson e il vicesindaco Bill Hurlock per informarli dell’iniziativa e decidere con loro il da farsi. Con loro siamo da tempo in contatto per rendere sempre più vivo lo scambio interculturale avviato con il gemellaggio del 2017, nonché con il presidente, appena riconfermato al Club di San Vito Martire, Lello Marzullo, senza trascurare l’opera preziosa che certamente sarà fornita dalla prof.ssa Maretta Abate. Con tutti loro nelle prossime settimane cercheremo di stilare un programma condiviso in modo che nulla sia lasciato al caso.

Durante le feste di Natale, inoltre, è in programma un incontro con i colleghi amministratori, con i rappresentanti dell’associazione Aquilonia-Carbonara, in quanto promotori e parte attiva dell’iniziativa, e soprattutto con gli studenti che quest’anno hanno conseguito la maturità e destinatari del viaggio-studio per iniziare a preparare nel migliore dei modi questa affascinante avventura oltreoceano”.

La notizia del contributo, sotto forma di borse di studio, concesso dalla Regione Campania al nostro comune, a noi di Aquilonia-Carbonara, ci rende assai felici.

Intanto perché questo dimostra che i nostri amministratori sono molto attenti a quelli che sono i canali dove poter attingere risorse utili per la nostra comunità; questa particolarità, non è cosa da poco e non è cosa da tutti, se solo si considera che, come recentemente è stato da più parti evidenziato, molti finanziamenti non vengono utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per ignoranza, inerzia, etc.

Inoltre, la ragione per cui siamo particolarmente fieri, è che questo contributo è specifico: le borse di studio, infatti, sono state concesse a favore di una iniziativa di cui a pieno titolo rivendichiamo la paternità, è noto a tutti che il gemellaggio AQUILONIA-MONTCLAIR, proposto al sindaco Giancarlo De Vito e ai suoi amministratori nel 2016, è stato curato in tutte le sue fasi di attuazione dall’associazione Aquilonia-Carbonara.

Questo contributo, specificatamente borse di studio, permetterà ai nostri giovani che hanno conseguito la maturità nell’anno 2018/2019, di fare uno stage all’Università di Montclair per migliorare la lingua inglese, nonché di fare una esperienza all’estero e tenere saldo il legame con i nostri tanti concittadini che da illo tempore vivono in questa bella e importante città americana, situata nello stato del New Jersey.

L’associazione Aquilonia-Carbonara, che mi onoro di rappresentare, non farà mancare il supporto per la buona riuscita di questa brillante iniziativa, metterà al servizio del comune e dei ragazzi che usufruiranno della borsa di studio tutto il potenziale di cui dispone. In ogni occasione abbiamo avuto modo di affermare che il gemellaggio sancito con gli amministratori americani era ambizioso, lungimirante e strategico e l’opportunità che oggi ci viene offerta dalla Regione e solo una delle tante iniziative che abbiamo in mente di realizzare per il futuro delle due comunità.

Con gli amministratori di Montclair, Sindaco Robert e il suo Vice Bill in testa, persone speciali e politici di grande spessore, si è instaurato un rapporto di grande amicizia e di collaborazione, e questo permetterà di raggiungere meglio gli obiettivi comuni che ci siamo prefissati, senza contare che tutta la comunità aquiloniese di Montclair, con in testa il presidente del Club San Vito Lello Marzullo, sarà parte attiva in questa straordinaria avventura.

In conclusione ci preme fare un plauso alla Regione Campania che ha creduto in questo tipo di iniziativa, in un settore, come quello della cultura, che, a nostro giudizio, merita sempre di essere incentivato per far sì che i giovani guardino al futuro con più ottimismo, e, perché no, siano attratti anche dalla politica attiva, quella nobile, intesa come partecipazione e impegno sociale, in modo da auspicare un cambio generazionale che spazzi via quella classe dirigente corrotta e incompetente che oggi è di scena da più parti.

Senza cultura, quindi, non c’è futuro, a nessun livello. E naturalmente Aquilonia non fa eccezioni. E’ davvero avvilente leggere post, commenti, analisi che sovente, oltre ad essere falsi e tendenziosi, fanno a cazzotti con un italiano, non dico perfetto, ma quanto meno comprensibile, da parte di chi ricopre cariche pubbliche.

Auspichiamo pertanto che i nostri giovani, alcuni dei quali hanno dato prova di essere delle vere e proprie eccellenze nei settori in cui operano, trovino anche un po’ di tempo da dedicare alla nostra piccola-grande comunità. Lello Gala – Presidente Ass. Aquilonia-Carbonara