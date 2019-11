Ospedaletto d’Alpinolo, presentazione della app comunale al Circolo della Stampa.

Il giorno 6 novembre c.m. alle 10.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino sarà presentata la nuova app del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo “myospedalettodalpinolo” .

L’app è gia disponibile gratuitamente sia su App Store che su Google Play, ed è stata realizzata per avvicinare i cittadini al Comune. L’app, già attiva con successo in decine di Comuni italiani, dà la possibilità al Comune di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con le notifiche push per le informazioni di pubblica utilità o urgenti e segnala gli eventi presenti sul territorio oltre alle notizie più rilevanti presenti sul portale. Sia gli eventi che le news possono essere condivisi sui social direttamente dall’app. I cittadini potranno, inoltre, utilizzare l’app come strumento per inviare segnalazioni sull’arredo urbano, sulla manutenzione delle strade, sui parchi e il verde pubblico, sui rifiuti e la pulizia strade, sulla tutela ambientale e sulla viabilità. Ogni segnalazione è geolocalizzata ed è possibile allegare una foto. Tra le altre funzioni si segnalano anche il calendario della raccolta dei rifiuti e le mappe con alcuni servizi localizzati.

“Nell’ottica di avvicinare sempre più il cittadino con estrema semplicità, consentendogli di partecipare attivamente alla vita del Comune, siamo orgogliosi di annunciare – commenta Carlo Preziosi, Consigliere Comunale – la partenza di questo progetto ad Ospedaletto d’Alpinolo. L’app è uno degli impegni programmatici assunti durante le elezioni e da questa amministrazione realizzato. La creazione dell’applicazione permette di mettere al centro un modello di digitalizzazione capace di comunicare in maniera diretta con i cittadini e allo stesso tempo offre uno strumento adeguato per le segnalazioni e per avere informazioni utili nel modo più semplice possibile. Si tratta di un’innovazione tecnologica che inciderà profondamente sull’organizzazione interna della macchina amministrativa oltre ad essere destinata a mutare i rapporti e le dinamiche tra cittadini e Comune. A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare tutti gli uffici per l’impegno profuso fino ad oggi e per quello dei prossimi mesi”. La nuova App “myospedalettodalpinolo” , tecnologicamente evoluta, sarà quindi un supporto per dialogare con i cittadini e rafforzare la comunicazione sul territorio. Le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione a scegliere di proporre ai propri cittadini questo nuovo servizio e tutte le funzioni che questa applicazione offre, le spiega cosi anche il Sindaco il Dott. Antonio Saggese “ Ospedaletto d’Alpinolo entra a far parte di questa community di comuni che intendono avvicinarsi ai cittadini sfruttando al massimo le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione. Un facile accesso per i cittadini a info utili, notizie, eventi, calendario rifiuti, mappe con i luoghi d’ interesse, segnalazioni e sondaggi.”

Nelle prossime settimane il Consigliere Carlo Preziosi ed il dipendente Comunale Antonio Santaniello saranno impegnati nei diversi rioni del Comune alle Falde del Partenio con incontri mirati alla diffusione dello strumento ed al suo utilizzo, che rassicura il dipendente Comunale Antonio Santaniello “ è veloce ed intuitivo, accessibile a tutti mediante il proprio smartphone”.