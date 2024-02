Partenza a pieni giri per la special edition di Eurochocolate ad Avellino, andrà avanti fino a domenica 18

Partenza a pieni giri per la special edition di Eurochocolate che proseguirà nel capoluogo irpino fino a domenica 18. A guidare il press tour inaugurale (foto in allegato), insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, la Vicesindaco Laura Nargi alla quale fa capo anche l’Assessorato al Turismo. Ispirato al San Valentino e alle sue golose prelibatezze, #lovellino è il claim del nuovo format che oggi ha aperto le sue dolcissime porte per una sei giorni di attività e goloso intrattenimento a tema, con 110 aziende del settore cioccolatiero e oltre 1.000 referenze di prodotti. Particolarmente ricco il programma del fine settimana che si appresta ad accogliere il primo dei due special guest. È infatti fissato per domani Sabato 10 Febbraio alle ore 16 l’appuntamento con Tommaso Foglia. Nato a Nola da genitori panettieri, Foglia inizia il suo percorso formativo nel mondo dell’alta pasticceria nel 2007, quando gli viene offerta un’opportunità presso la cucina stellata del Don Alfonso 1890. Successivamente, matura esperienze in tutto il mondo: Roma, Positano, Marrakech, Dubai e Irlanda. Maestro pasticcere, docente e formatore, nel 2022 viene nominato Pastry Chef dell’anno dalla Guida Gambero Rosso e, nello stesso periodo, è scelto come giudice di Bake Off Italia. Ad arricchire il calendario dei live show anche la rinnovata collaborazione con APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, fondata da Iginio Massari e Gino Fabbri, che Domenica 11 Febbraio alle ore 16, vedrà cimentarsi presso il Choco Lab il Maestro Damiano Rizzo. Protagoniste del fitto palinsesto di appuntamenti che si terranno sul palco di Eurochocolate Avellino anche le eccellenze della pasticceria e cioccolateria irpina. Tra queste il cioccolato crudo, biologico e funzionale di Matié Cioccolato, con le sue degustazioni guidate per far conoscere e assaporare il sempre più apprezzato raw chocolate.

L’appuntamento con L’eccellenza del cioccolato crudo “made in Irpinia” è tutti i giorni dell’evento alle ore 13, mentre da domani a Mercoledì 14 Febbraio, alle ore 11, saranno firmati Matié anche gli incontri con l’ABC del Cioccolato: golose e divertenti choco-lezioni dedicate ai giovani studenti, ricalcate sulle orme delle degustazioni per adulti, in cui i bambini potranno conoscere la storia e le fasi di coltivazione del cacao e scoprire i segreti del buon cioccolato: bianco, al latte e fondente. Sul palco di #lovellino, Domenica 11 Febbraio alle ore 14 con Le zeppole di San Giuseppe al Cacao, anche Sabrina Legna e Mariapina Giacchino, le brillanti Pastry Chef della Pasticceria Kenel insignita per il secondo anno consecutivo delle due prestigiose torte Gambero Rosso. Prosegue Noccioliamo – la serie di appuntamenti a cura di Irma Brizi, Assaggiatore Nazionale Città della Nocciola – in programma domani alle ore 12 e alle ore 15: un’occasione unica per assaporare le nocciole irpine anche in abbinamento con brandy e cioccolato. E ancora, con Un sogno da gustare alla scoperta del nuovo Laboratorio di Cioccolato Picalia, Domenica 11 alle ore 12, che vede i titolari Gilda Aliasi e Giuseppe Picariello alla guida di interessanti degustazioni dei loro prodotti bean to bar, mentre si terrà sempre Domenica, ma alle ore 15, il cooking show firmato La Merenda al Cioccolato. Imperdibili anche gli incontri quotidiani con Vino & Cioccolato e Grappa & Cioccolato, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18: si parte dalle degustazioni, curate da AIS Campania, alla scoperta del patrimonio vitivinicolo del territorio in abbinamento alle variegate tavolette Vanini di Icam Cioccolato, mentre, a seguire, sempre Icam Cioccolato propone il suo brand premium Vanini alle note decise dei distillati selezionati da ANAG-Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti. A pochi passi dal Choco Lab l’affascinante percorso Tree to Bar, dalla piantagione di Cacao alla tavoletta di Cioccolato, continua a conquistare i chocolover che possono toccare con mano le principali fasi di lavorazione dell’amatissimo Cibo degli Dei, fino al confezionamento, presso la vicina Fabbrica del Cioccolato, di tante golose prelibatezze. Una dolce notizia per il pubblico che Sabato 10 Febbraio avrà a disposizione un’ora in più per immergersi nel dolcissimo Chocolate Show: il grande emporio del cioccolato con la sua vasta offerta commerciale, tra marchi nazionali e internazionali, domani sarà infatti aperto dalle ore 10 alle 23. In compagnia dell’esilarante Choco Parade firmata Accademia Creativa e allietati dai coinvolgenti spettacoli del Choco Circus, i visitatori potranno inoltre prendere parte ai tour organizzati dalle aziende locali per scoprire i processi produttivi che si celano dietro alle loro attività. In particolare, la Pasticceria Kenel – attività delle Pastry Chef Sabrina Legna e Mariapina Giacchino, insignita per due anni delle due prestigiose torte Gambero rosso – propone un tour guidato del laboratorio nella giornata di Lunedì 12 Febbraio alle ore 18. I visitatori potranno assistere a un corso dimostrativo sulla realizzazione di un dolce moderno, facilmente replicabile a casa.

Torna protagonista anche l’Azienda Agrituristica Quaresima con il suo noccioleto situato a Monteforte Irpino. In questo caso, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dell’intero processo produttivo delle nocciole fino alla degustazione dei vari prodotti. I tour si svolgeranno tutti i giorni dell’evento alle ore 14.30. Ha aderito all’iniziativa anche il Laboratorio di Cioccolato Picalia con sede a Castelvetere sul Calore. I tour proposti, alla scoperta delle varie fasi di lavorazione che vanno dalle fave di cacao alla tavoletta di cioccolato, si terranno Sabato 10 e Lunedì 12 Febbraio alle ore 10 e alle ore 15. Per informazioni relative a costi e prenotazioni è possibile contattare direttamente le singole aziende proponenti. #lovellino prosegue a tutta dolcezza fino a domenica 18 febbraio.

A seguito dell’importante successo di pubblico, registrato nei giorni in cui l’evento non è stato ostacolato dal meteo, sono state accolte le istanze degli espositori, del tessuto commerciale locale, ma soprattutto delle migliaia di persone che hanno richiesto un’estensione delle date per poter raggiungere Eurochocolate Avellino non solo fino al 14 Febbraio ma anche dal giorno successivo fino al prossimo week end.

Il tutto grazie anche alla Città di Avellino che ha condiviso con gli organizzatori questa scelta. “Voglio ringraziare – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – l’Amministrazione Comunale di Avellino e in particolare il Sindaco Festa e la Vicesindaco Nargi per aver valutato positivamente la nostra proposta. Il ringraziamento va anche alla Prefettura di Avellino che, attraverso la Cabina di Regia istituita fin dall’inizio dell’evento, continuerà a garantire il necessario coordinamento di tutti i soggetti preposti alla sicurezza e vigilanza”. Vi aspettiamo numerosi ad Avellino fino a Domenica 18 Febbraio!!

Qui tutti i dettagli relativi alle aree parcheggio e al servizio navetta fruibili durante l’evento: https://www.eurochocolate.com/avellino2024/piano-sosta-e-navette