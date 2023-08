Pietrastornina, festa di San Biagio: dal 16 al 20 agosto musica, spettacoli e gastronomia

Il Comitato Festa di San Biagio di Pietrastornina, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato nella cittadina alle falde del massicio del Partenio, in provincia di Avellino, un ricco programma di spettacoli ed eventi, in occasione della ricorrenza del santo patrono, che si svolgerà dal 16 al 20 agosto.

Il 16 agosto musica in Piazza Vittorio Veneto con DJ Vinil Gianpy, per ballare al ritmo di rock and roll, funk, rhythm ‘n’ blues e new wave.

Venerdì 18 agosto è prevista la degustazione gastronomica organizzata dall’associazione “La Vela”. La serata sarà allietata dal gruppo folk irpino “Folk in progress”. A seguire, sotto la direzione artistica di Gaetano De Martino, il primo degli eventi di “SummerComix”, con Gaetano De Martino e il trio comico “I Ditelo Voi”

Sabato 19 Agosto è il momento di Gaetano De Martino e Diego Sanchez in “Tutte donne insieme a me”, show tributo a Massimo Ranieri, con orchestra dal vivo e corpo di ballo tutto al femminile

Domenica 20 Agosto spazio allo Storico concerto bandistico “Città di Pietrastornina””, esibizione itinerante fino al termine della Processione del Santo Patrono.

In serata, ultimo appuntamento con “SummerComix”: il concerto di Gaetano De Martino e “Suoni Antichi – Gira e vota tour”. A seguire, “I Bottari di Macerata Campania”.

Chiuderà i festeggiamenti lo spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della ditta Carmela Ronca

Da non dimenticare i fine serata a sorpresa venerdì 18 e sabato 19 agosto e l’estrazione dei premi della sottoscrizione nel corso della serata di domenica 20 agosto.