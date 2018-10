Salvini, entro 4 mesi 166 nuovi agenti di Polizia in Campania.

‘Il mio obiettivo è incrementare gli organici in tutte le questure d’Italia”. E’ quanto assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini, annunciando che ”il governo sta lavorando a un piano per quasi ottomila nuove assunzioni di forze dell’ordine” e in particolare i 166 nuovi agenti della Polizia di Stato che saranno inviati in Campania entro febbraio 2019, come riferisce il Viminale.

In dettaglio, arriveranno 113 poliziotti in più per la provincia di Napoli (di cui 88 in questura), 4 per la provincia di Avellino, 4 in provincia di Benevento, 36 in provincia di Caserta (di cui 29 in questura), 9 in provincia di Salerno. In Campania prestano servizio attualmente 8.584 uomini della Polizia di Stato di cui 455 appartenenti ai ruoli tecnici.

A questi si aggiungono 9.583 appartenenti all’Arma dei Carabinieri e 4.522 uomini della Guardia di Finanza. Attualmente, il rapporto forze di polizia-popolazione in Campania è di 1 a 262 di poco superiore alla media nazionale di 1 a 236. A novembre, saranno inviati in regione 183 nuovi carabinieri, il 30% dei quali destinati ai comandi della provincia di Napoli. Nel piano di riorganizzazione sono previsti aumenti di organico in tutte le questure: a Napoli dagli attuali 3.800 si passerà a 4.332, ad Avellino da 313 a 368, a Benevento da 224 a 228, a Caserta da 555 a 676, a Salerno da 515 a 577.

”Per dimostrare l’attenzione per Napoli e la Campania, il ministro Salvini tornerà a Napoli nelle prossime settimane, con obiettivo di verificare i progressi, dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 2 ottobre”.