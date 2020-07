Progetto Artworker – Giovani, Creatività e Lavoro a cura dell’Osservatorio Giovani dell’Università di Salerno.

L’ Osservatorio Giovani (OCPG) del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno è lieto di annunciare che è partito il progetto Artworker – Giovani, Creatività e Lavoro, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con l’avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti”.

Il progetto è promosso da una ATS composta dall’Associazione culturale Arteteca, dall’Osservatorio Giovani OCPG Unisa e dall’Organizzazione di Volontariato Sagapò con la collaborazione e il supporto della Regione Campania – Assessorato alle Politiche Giovanili, della Provincia di Reggio Calabria – Assessorato alla Cultura e alla Difesa della Legalità, del Comune di Reggio Calabria – Assessorato alle Politiche Giovanili, Alfa Gi Produzioni Editoriali

Integrate Srl, Associazione Inventare Insieme ONLUS, Ance AIES Salerno e Collettivo Boca.

Obiettivo generale del progetto è supportare la creatività artistica giovanile e favorire l’entrata delle produzioni artistiche in circuiti finalizzati alla loro valorizzazione economica, creando connessioni tra giovani talenti artistici che richiedono supporto promozionale e giovani promotori artistici.

Il primo step del progetto prevede una call destinata alla selezione di 60 giovani da inserire in un percorso formativo per artisti e promotori artistici dai 18 ai 28 anni residenti in Campania, Calabria e Sicilia, operanti nei seguenti ambiti: creatività urbana, musica, video.

La call, che sarà attiva fino al 20 settembre 2020, prevede la compilazione di un modulo online e la registrazione, unicamente per i candidati al profilo di artista, sulla piattaforma www.chiamatallearti.it per il caricamento delle opere da candidare per la selezione.

Chiamata alle arti è un progetto nato per valorizzare, divulgare e supportare le forme espressive della creatività contemporanea, promosso dall’ Osservatorio Giovani (OCPG) del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno, con il patrocinio della Regione Campania.

Per tutte le informazioni sul bando e le modalità di partecipazione è possibile consultare il link:

https://www.giovani.unisa.it/progetti/progetto_artworker