Tennistavolo Cesinali: 2 vittorie su 3 incontri.

La terza giornata di Campionato Regionale FITeT di Serie D fa sfiorare l’en plein alle squadre del Tennistavolo Cesinali: 2 vittorie (in Serie D1 e Serie D2) ed una non proprio scontata sconfitta per l’altra squadra di Serie D2. Veniamo alle gare: in Serie D1 la “Di.Gi Lavori” affronta la compagine del CUS Salerno “A” in un incontro per nulla scontato ma che prende da subito un’ottima piega per gli irpini: 5 a 2 il risultato finale, con ottime prestazioni di Giovanni Di Lauro ed Antonio Giliberti, mentre per il Presidente Mauro Trerotola non è proprio giornata, perde entrambe i suoi incontri. In Serie D2 entrambe le squadre irpine ospitano le squadre del Tennistavolo Nocera, in particolare gli “EDGE” contro il TT Nocera “A” (squadra “studiata” per aspirare a vincere il Campionato) ed i “LAB” contro la formazione del TT Nocera “B”. Il TT Nocera “A” si presenta con l’assenza di uno dei suoi atleti di maggior esperienza e questo fa ben sperare agli “EDGE” che avevano messo in cantiere una sconfitta quasi certa. Ma come in tutti i giochi “di palla”, grande o piccola che sia, questa è sempre rotonda e quindi non bisogna mai dare nulla per scontato: un errore tattico di formazione commesso da parte di Antonio Colucci, capitano degli “EDGE”, unito a delle defaiance di concentrazione da parte di Sergio Barbato e Gianfelice Cillo portano il risultato finale a favore del TT Nocera “A” per 5 a 2. Degna di nota in ogni caso la prestazione di Filippo Tomasetta, che sta rientrando in forma un pò alla volta dopo lunga assenza dai tavoli di gara. Agevole e con poche o nulle preoccupazioni invece l’incontro del “LAB” che li vede vittoriosi per 5 a 0 contro la formazione del TT Nocera “B”, incontro che vede l’esordio in Campionato del giovane Simone Urciuoli ed il ritorno alle gare di Mirko Sorrentino. Buone anche le prestazioni di Antonio Aletta e Michele Vitale. Ora domenica prossima 10 novembre si “invertono” gli incontri, gli “EDGE” ospitano il TT Nocera “B” ed i “LAB” il TT Nocera “A”, sempre in casa presso la Palestra della Scuola Media “E. Cocchia” in via Valle n. 1 a Cesinali, speriamo che la lezione sia servita e che i risultati siano stavolta quelli come da pronostici. Ma l’incontro più atteso è quello di Serie D1 che vede il TT Cesinali “Di. Gi. Lavori” giocare “in trasferta” contro la compagine del Tennistavolo Avellino: sarà un incontro sportivamente ricco di tensione agonistica, tenuto contro che il 70% degli atleti del Tennistavolo Cesinali prima erano tesserati proprio con il Tennistavolo Avellino ed in particolare tutti e tre i componenti della “Di. Gi. Lavori”. L’appuntamento con questo match è per sabato 9 novembre presso la Palestra dell’Istituto Tecnico Agrario “De Sanctis” in via Tuoro Cappuccini n. 44 ad Avellino, start game ore 15:30