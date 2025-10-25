Terremoto, sciame sismico a Montefredane

Dopo la scossa registrata ieri a Grottolella con magnitudo 3.6, da diverse ore l’attività sismica si è spostata nella vicina Montefredane (a 3 km di distanza).

Una prima scossa di magnitudo 2.1 si è verificata la scorsa notte alle ore 1:19, seguita da una scossa di magnitudo 2.2 alle ore 7:32.

Una terza scossa è stata registrata alle ore 10:18, magnitudo 3.1.

La scossa più forte è avvenuta alle 21:49, magnitudo 4.0, avvertita distintamente in tutta la Campania.

Alle 21:59 una scossa probabilmente di assestamento magnitudo 2.2 epicentro Prata Principato Ultra, a 5 km da Montefredane e 8 da Grottolella.

Alle 22:08 una scossa di magnitudo 2.2 sempre a Montefredane.

“Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni”, rendono noto, con un post su X, i vigili del fuoco.

“La zona interessata dal terremoto di oggi (ieri, ndr) non è quella degli eventi sismici più importanti nelle aree interne della Campania, come i terremoti dell’Irpinia del 1980 e 1962”, aveva detto all’Adnkronos il presidente dell’Ingv, Fabio Florindo.

“E’ stata una scossa fortissima. Siamo scesi tutti in strada e siamo preoccupatissimi”. A dirlo all’Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane.

“Questa mattina c’era stata un’altra scossa – racconta il sindaco – ora ho convocato i tecnici in Comune e intanto sto facendo un sopralluogo in una frazione popolosa per capire come è la situazione. Lunedì le scuole rimarranno chiuse”.