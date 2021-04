Truffa telefonica verso vecchi utenti WindTre.

Rimborsotelefonico.it è il portale di consulenza ed assistenza per la tutela dei diritti dei consumatori nel mercato delle comunicazioni elettroniche.

Trasmettiamo la segnalazione dell’Avv. Giuseppe Miele su una probabile nuova truffa che coinvolge Windtre; sono tutt’ora in corso indagini di polizia.

In cosa consiste la truffa che coinvolge Wind Tre?

Nell’ultimo periodo si sono verificate “strane” segnalazioni di utenti che hanno denunciato la ricezione da parte di WindTre di atti di precetto per il pagamento di spese legali derivanti da cause di opposizione a decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di pace di Montoro in provincia di Avellino.

Niente di strano, direte voi; se si perde una causa bisogna pagare le spese della controparte (..salvo ci si rivolga a rimborsotelefonico.it, diciamo noi!).

Il problema in tutti questi casi, però, è che non solo gli utenti in questione risultano residenti altrove e molto distanti dal paese di Montoro (nella specie in vari paesi della provincia di Foggia, nel nord barese o in Molise), ma tutti dichiarano di non aver mai neppure sentito nominare l’avvocato G. B. che dagli atti risulterebbe aver depositato per loro i ricorsi contro Windtre; fatto sta che oggi l’operatore chiede ad ognuno di loro la restituzione delle spese legali per centinaia di euro e allo stato sembra poco disposto a rinunciarvi.

Chiariamo perché con questa truffa Windtre non centra

Come noto rimborsotelefonico.it bacchetta costantemente gli operatori per le pratiche scorrette od abusive poste in essere a danno degli utenti, ma in questo caso, è opportuno chiarirlo, WindTre non ha alcuna responsabilità nell’accaduto in quanto si è limitata con i propri legali ad opporre i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal Giudice di Pace in provincia di Avellino o da altri parimenti incompetenti per territorio, infatti nessuno degli utenti pare avesse alcun legame con quei territori.

La ricostruzione della vicenda

Se alla prima segnalazione ricevuta abbiamo pensato ad un caso di omonimia o ad un errore di persona, le successive pressoché analoghe, che hanno riguardato tutte lo stesso avvocato G. B., hanno chiarito inequivocabilmente che sotto ci fosse molto di più e, a seguito di approfondimenti, hanno consentito di ricostruire la vicenda a monte.

Ebbene, tale avvocato G.B. che risulterebbe iscritto all’ODA di Benevento, di cui indichiamo solo le iniziali in quanto sono in corso indagini di polizia, avrebbe autonomamente richiesto centinaia di decreti ingiuntivi per consegna di contratti telefonici Windtre ad alcuni Giudici di Pace incompetenti per territorio, il tutto senza aver ricevuto alcun incarico o mandato da parte degli ignari utenti.

Risulterebbe altresì che, poiché tali decreti ingiuntivi erano inizialmente provvisoriamente esecutivi, l’avvocato G. B. avrebbe intascato da Windtre migliaia di euro per le spese legali che ora l’operatore, a seguito della successiva revoca degli stessi per incompetenza territoriale, richiede agli utenti che sono letteralmente “caduti dalle nuvole”.

Il probabile furto di dati dagli archivi Windtre

Con ogni probabilità gli utenti coinvolti sono stati tutti vittime di furto e/o uso illegittimo dei propri dati che in passato avevano fornito all’operatore in fase di attivazione di un contratto.

Il condizionale è d’obbligo in quanto, ribadiamo, le indagini sull’accaduto sono in corso, ma da quanto è dato apprendere dai casi sottoposti alla nostra diretta conoscenza, tutti gli utenti coinvolti avevano in comune un vecchio contratto fatto (anche dieci o quindici anni orsono) con Wind, ora diventata Windtre a seguito di fusione con H3g, e, pertanto, chi ha abusato di tale lista di dati l’ha in qualche modo estratta dagli archivi dell’operatore, evidentemente non proprio impenetrabili.

