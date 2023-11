Verso Futuro Remoto, tappa all’Università di Salerno venerdì 10

Per la sua 37esima edizione dedicata al tema “Intelligenze”, in programma dal 21 al 26 novembre a Città della Scienza, Futuro Remoto 2023 si moltiplica con due appuntamenti speciali sul territorio.

Dopo la tappa di Benevento, venerdì 10 novembre l’Università degli Studi di Salerno presenta un programma speciale al Campus di Fisciano: una preview delle “storie di ricerca” curate dai singoli Dipartimenti dell’Ateneo e volte a raccontare la Ricerca che “accade” nei laboratori dei Campus Unisa, con la fitta rete di scambi e condivisioni di saperi e conoscenza, che anima e connota la vita universitaria salernitana.

Saranno quattro i percorsi tematici ed esperienziali dell’edizione speciale di Futuro Remoto @UNISA e che accompagneranno il pubblico – dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – tra i laboratori e gli spazi di studio dell’Ateneo salernitano, alla scoperta del lavoro di ricerca che ciascuna area disciplinare ha messo in atto per raccontare e interpretare il tema di Futuro Remoto 2023, Intelligenze:

Percorso 1 | Laboratori di creatività e innovazione per il futuro del patrimonio culturale

Percorso 2 | IntelliScienza – Il ruolo delle scienze nella comprensione del reale

Percorso 3 | Problem solving tra intelligenza analitica e intelligenza emotiva

Percorso 4 | Processi tecnologici, economici e aziendali nelle sfide della società

“Siamo contenti di introdurre e in qualche modo anticipare quello che sarà lo spirito di Futuro Remoto 2023, una festa della Scienza, che è anche una festa della connessione, dell’incontro tra idee e innovazione. Una bella opportunità per mostrare a tutti le attività di ricerca condotte lungo tutto l’anno dai nostri Dipartimenti nei campus di Fisciano e Baronissi e con esse le possibili opportunità di studio, formazione e lavoro per i nostri giovani” – dichiara il Rettore dell’Università di Salerno prof. Vincenzo Loia.

“Un secondo appuntamento ‘decentrato’ e diffuso sul territorio campano attende la nuova edizione di Futuro Remoto: la tappa speciale di Salerno che si terrà il prossimo 10 novembre presenta un interessante programma di incontri che arricchisce in modo significativo la manifestazione, fortificando lo spirito di condividere, fare rete e includere che da sempre caratterizza il nostro festival di divulgazione scientifica” ha dichiarato il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari.

La mattinata si concluderà alle ore 12.30 al campus di Fisciano con la Conferenza-Evento che vedrà la partecipazione e l’intervento dello scrittore campano Diego De Silva con il Talk dal titolo “Sentirsi un cretino!

L’incontro è aperto a tutti gli interessati.

QUI IL PROGRAMMA INTEGRALE DELL’INIZIATIVA con i diversi percorsi organizzati dai Dipartimenti dell’Ateneo.