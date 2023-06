Vini del Sannio protagonisti a Campania Wine.

Il Sannio Consorzio Tutela Vini protagonista di Campania.Wine, rassegna che si svolge a Napoli domani (domenica 11 giugno) e lunedì 12 giugno. L’evento è promosso e organizzato in cooperazione dai cinque Consorzi di Tutela Vini della Campania (Sannio Consorzio Tutela Vini, Vesuvio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Vita Salernum Vites, Viticaserta – Consorzio Tutela Vini Caserta, Consorzio Tutela Vini d’Irpinia) e dal Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio Dop, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vini a Indicazione Geografica della Campania e i loro produttori-attori, attraverso un suggestivo itinerario di conoscenza esperienziale rivolto ad esperti, giornalisti di settore, addetti ai lavori e appassionati del mondo del vino.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania ed è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea, Campagna Medways_EU “European Sustainability. From Mediterranean to the East: new ways to advance Food.

Un intenso programma con degustazioni, masterclass, seminari, wine tour, wine talk e wine forum per giornalisti, operatori e winelovers in due luoghi di assoluto pregio in una delle città più affascinanti al mondo, Napoli, oggi meta turistica tra le più blasonate al mondo: Galleria Umberto I, monumentale opera del XIX secolo, una delle gallerie più famose ed importanti d’Italia, tappa fissa per chiunque visiti la città, e il MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli situato a Palazzo Zapata, monumentale palazzo di origine seicentesca affacciato sulla elegante piazza Trieste e Trento, cuore della Napoli Reale. Due luoghi ricchi di fascino che rappresenteranno le due sedi di Campania.Wine.

“Si moltiplicano le occasioni per presentare il settore vinicolo campano unito e compatto. Campania.Wine rientra tra queste – dichiara Libero Rillo, presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini –. E’ un’opportunità di primo piano per presentare le nostre produzioni vitivinicole ad un pubblico vastissimo, quello che sceglie Napoli e la Campania come meta turistica, quello che sceglie le nostre eccellenze, che ama la qualità made in Campania. Abbiamo, perciò, l’obbligo di impegnarci lungo questo solco, nella convinzione che è da iniziative come questa che possono nascere importanti occasioni di valorizzazione e di promozione dei nostri vini a indicazione geografica”.

Per il Sannio Consorzio Vini Tutela saranno presenti le seguenti cantine: Cantavitae, Cantina di Solopaca, Cantina Pietreionne, Cantine Tora, Castelle di Sagnella Maria Pina, Elena Catalano, Fattoria La Rivolta, Filippo Zotti, Fontana Reale, Fontanavecchia, Il Poggio, La Fortezza, La Guardiense, La Masseria di Maria, La Vinicola del Titerno, Monserrato 1973, Mustilli, Nifo Sarrapochiello, Ocone 1910, Tenuta Sant’Agostino, Terre Stregate, Vigne di Malies, Vignesannite (Cecas), Vinicola del Sannio e Votino.